Почему развелась Лянка Грыу – Личное мнение

Я считаю, что актрисы должны быть красивыми. Красивая? Хорошая актриса, значит.

Лянка Грыу как раз красивая. Объявила о разводе после 12 лет брака:



Фото: Соцсети

Женщина Лянка ещё молодая — 35 только будет. Объяснила, почему развелись.

Основная причина: не смогли пройти испытание. Родился особенный ребёнок, но семья развалилась:

«Мы с Мишей понимали, что это испытание надо пройти. Но, к сожалению, не хватило чего-то, чтобы и дальше оставаться вместе как семья. При этом сейчас мы в хороших отношениях», — объяснила актриса.

Заметила странность — не могу припомнить ни одной семьи среди знакомых — и даже знакомых знакомых! — где сохранился брак, когда нездоров ребёнок.

Нет, это не значит, что кто-то из супругов — плохой, но почему-то так получается.

Молодая мать все силы, всё своё время бросает на ребёнка, отодвигая мужа на второй-третий план. Отодвинутый муж — неплохой, в общем, парень! — как обиженный ребёнок начинает себя развлекать. Ну, или уходит в головой в работу, в свои дела.

Супруги стремительно отдаляются друг от друга и буквально за пару лет становятся совершенно чужими людьми. Хорошими. Зачастую даже без претензий друг к другу. Прекрасные люди, но чужие.

Я считаю, если вы столкнулись с такой проблемой, то решать её нужно вместе, не забывая при этом ни о себе, ни о супруге. Только тогда есть шанс сохранить семью, не стать соседями. К сожалению, это простое решение никто не в состоянии выполнить.

Впрочем, и грустить тут особо не о чем. Лянка найдёт себе ещё мужика, а муж её — новую женщину.

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