Мода на ферментированную косметику: в чем ее особенность и почему стоит попробовать продукт

Последние годы набрали популярность ферментированные пищевые продукты, к преимуществам которых относят пользу для кишечника. Теперь же аналогичная ниша становится все заметнее и в производстве средств по уходу за кожей. Ферментированная косметика – один из последних и наиболее ярких трендов в данной индустрии. Но насколько данный продукт заслуживает внимания?

Особенности продукции

В пищевом производстве речь идет об использовании живых бактерий, пробиотиков. Они как раз и должны благотворно влиять на здоровье кишечника, восстанавливая необходимый баланс веществ.

Применительно к средствам по уходу за кожей ситуация немного другая, но принципы и механизмы полезного воздействия примерно схожи. Ферментированная косметика на этапе производства проходит процесс ферментации, о котором и стоит рассказать подробнее.

Производственные аспекты

Речь идет о процессе расщепления определенных компонентов на более мелкие структуры на молекулярном уровне. Данную задачу как раз выполняют микроорганизмы, что позволяет насыщать целевой продукт полезными веществами в более концентрированном виде. Кожа будет легче впитывать такие ингредиенты, что и повысит их эффективность.

Но и это не все. Процесс ферментации может способствовать развитию полезных бактерий, что тоже приносит пользу микробиому кожу.

Давняя технология

На самом деле ферментированная косметика – продукт не новый. Использование полезных бактерий и пробиотиков для тех же средств по уходу за кожей практиковалось и раньше в Японии и Корее. Другое дело, что потребитель мог пользоваться такими продуктами, просто не зная о технологии ферментации.

Однако сегодняшний уровень технологий производства таких продуктов заметно вырос и предполагает использование более широкого набора ферментированных ингредиентов. В их числе зеленый чай, который насыщен антиоксидантами и витаминами. Благодаря ферментации увеличивается сила действия питательных компонентов.

То есть, ферментированная косметика вполне может быть полезной, если правильно ее применять в каждом конкретном случае. Например, зная, какие именно полезные эффекты воздействия требуются конкретной коже. Может быть это будет увлажнение, повышение тонуса или снятие воспалений?

Есть и специальные средства для отшелушивания и стимуляции процесса обновления клеток. В их основе используется гликолевая кислота, которую получают из фруктов и растений.