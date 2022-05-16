Мнение: Взлёт цен на литий, экономия на аккумуляторах и провальные пророчества Илона Маска

1. Производители электромобилей недовольны. Цены на литий, ключевой компонент электромобильных батарей, выросли в конце прошлого года впятеро, и с тех пор продолжают держаться на очень высоком уровне:

https://zolotodb.ru/article/12799

Развивать электромобильную промышленность на Западе при таких ценах весьма затруднительно. Зато Россия уже приготовилась на этом заработать, ведь в наших недрах есть вся таблица Менделеева, в том числе и литий. Готовится целый ряд проектов по освоению российских литиевых месторождений:

https://www.forbes.ru/biznes/464439-polucitsa-li-u-rossii-proizvodit-litij

2. Никель и кобальт, два других ключевых компонента аккумуляторов, тоже резко подорожали. Но без них можно обойтись за счёт ухудшения характеристик батарей. Именно по такому пути решил пойти Илон Маск:

https://hightech.plus/2022/04/26/v-kazhdoi-vtoroi-novoi-mashine-tesla-akkumulyatori-uzhe-bez-kobalta

В последние пару лет глава Tesla Илон Маск неоднократно говорил о том, что компания планирует расширять использование литий-железо-фосфатных аккумуляторов, в катодах которых нет кобальта и никеля. Такая стратегия позволит решить проблему поставки этого дорогого сырья. Как стало известно, почти половина всех электромобилей Tesla, выпущенных в первом квартале 2022 года, уже перешли на LFP-платформу.

Литиевые аккумуляторы с катодом из LiFePO4, считаются более безопасными и дешевыми, но обладают меньшей емкостью по сравнению с литий-кобальтовыми батареями. Для электромобиля это означает меньший запас хода, поэтому LFP-аккумуляторы используют в основном в самых бюджетных электрокарах, которые активно производят автокомпании Китая.

Итак, всё идёт к тому, что электромобили в ближайшем будущем будут становится всё дороже и всё хуже.

3. Любимая игра журналистов-обозревателей в рубрике «Наука и техника» – составлять подборки несбывшихся прогнозов и обещаний Илона Маска:

https://lenta.ru/news/2022/05/13/musk2/

Американские журналисты перечислили самые неудачные предсказания основателя Tesla и SpaceX Илона Маска относительно будущего. Об этом сообщает издание The Next Web.

В первую очередь журналисты вспомнили, что Маск неоднократно обещал, что автомобили Tesla станут полностью автономны в «следующем году». По словам специалистов, предприниматель говорит об этом уже девять лет подряд. Также несколько лет назад Маск отмечал, что к 2020 году на дорогах общего пользования будет больше миллиона такси — его прогноз не сбылся.

Кроме того, предприниматель объявлял, что к 2020 году его стартап Neuralink будет чипировать людей. «Этого до сих пор не случилось, но Neuralink уже чипировала обезьяну», — пошутили журналисты. Также авторы иронично отреагировали на обещание Маска относительно того, что бизнес по производству роботов будет стоить больше, чем подразделение Tesla: «Только в том случае, если Tesla обанкротится».

В заключение авторы издания напомнили о прогнозе Илона Маска, согласно которому к 2050 году на Марсе будет жить миллион человек. По мнению журналистов, темпы колонизации планеты зависят от того, сколько людей погибнет в пути.

Илон Маск, впрочем, продолжает сыпать пророчествами как ни в чём ни бывало, так что у журналистов, освещающих его деятельность, будет ещё много работы.