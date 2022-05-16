 

Мохнатый композитор: Играющий лапками на рояле кот поразил народ

16.05.2022, 16:11, Разное
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Сегодня толковые музыканты особенно ценятся. А если они при этом пушистые и с милыми лапками, то мигом покорят сердца миллионов! По крайней мере, это получилось у котика, который научился играть на пианино и в считанные секунды обрел армию фанатов.

По Сети разлетелся ролик, на котором мохнатый композтор – так прозвали талантливого котика – исполняет мелодию своими маленькими пушистыми лапками. В шоке оказалась не только его хозяйка, но и миллионы пользователей. Конечно, игра питомца не идеальна, но немного практики, и он сможет посоревноваться с деятелями искусства. “Браво! Аплодирую стоя! Какой талантливый котишка! Мелодия — просто шедевр!”, – написали восторженные пользователи.



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