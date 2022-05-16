 

Водился с телками, скакал на сеновале и нашел жену по ошибке: Как живет Вован из “Реальных пацанов”

16.05.2022, 16:11, Разное
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Владимир Селиванов стал популярен в России, благодаря роли Вована в сериале “Реальные пацаны”. Детство актера прошло в небольшом городке Пермского края Лысьва. Он вырос в небогатой многодетной семье, которая занималась натуральным хозяйством. Будучи ребенком, VAVAN водился с бабушкиными телками, дающими молоко, и скакал на сеновале.

В творческую среду Владимир попал под влиянием товарища. После школы он перебрался в общежитие города Перми и поступил в институт культуры, от и до погрузившись в атмосферу артистизма, юмора и режиссуры массовых представлений.

У звезды “Реальных пацанов” в студенческие годы была безответная любовь. В ВУЗе с будущим актером училась симпатичная девушка, за которой бегали все парни. Владимир ей приглянулся, но после провального свидания был демонстративно изгнан восвояси.

Вторую половинку Селиванов все-таки нашел, причем когда уже был знаменит — в 2015 году. Сейчас артист строит семью с женой Викторией и растит дочь Еву. Скоро девочке исполнится пять лет.

Забавно, но супругу VAVAN нашел по ошибке. Однажды в общественном месте ей сделал комплимент комик Дмитрий Хрусталев, а подруга сказала Виктории, что это был Вован из “Реальных пацанов”. Не ожидая подвоха, Виктория написала Владимиру в соцсети и между ними завязалось общение, которое перетекло в бурный роман.

Ныне артиста привлекают съемки продолжения сериала “Реальные пацаны”, ему интересно развитие сюжетных линий и будущее комедийных героев. Однако по большей части Владимира Селиванова воодушевляет музыкальное творчество. VAVAN регулярно выпускает зажигательные поп-хиты и попадает в хит-парады.



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