Начала заикаться из-за отца и не смогла стать известной актрисой: что стало с дочерью “Штирлица” Тихонова

Звезда фильма “Семнадцать мгновений весны” Вячеслав Тихонов стал отцом дважды. Судьба его старшего ребенка, сына от Нонны Мордюковой, закончилась трагически. Владимир пошел по стопам родителей, но забросил актерскую карьеру и скончался в возрасте 40 лет. В тяжелый период после трагедии рядом с Тихоновым были самые близкие: вторая супруга Тамара и дочка Анна. К счастью, наследница актера не повторила печальную судьбу своего брата.

Анна Тихонова появилась на свет в 1969 году. На тот момент Вячеславу Тихонову был уже 41 год. На матери девочки, переводчице с французского языка Тамаре, актер женился за пару лет до прибавления. Семья жила счастливо, а знаменитый отец души не чаял в наследнице. Впрочем, как и она в нем.

Маленькая Аня часто ходила за родителем хвостиком, но это не всегда шло ей на пользу. Готовясь к роли рядового Стрельцова в фильме “Они сражались за Родину”, Тихонов репетировал заикание своего персонажа на глазах у дочери. Со временем у девочки, которая подражала отцу, вошла в привычку такая речь. Родителям далеко не сразу удалось ее переучить.

Детство Анны было по-настоящему счастливым. Вячеслав Тихонов прощал дочке шалости и разрисованные обои, всегда привозил подарки из поездок, поддерживал ее творческие увлечения. По настоянию мамы Анна окончила школу с углубленным изучением французского языка, однако поступать решила во ВГИК. Тихонов предупреждал наследницу о трудностях актерской профессии, но та была настроена решительно.

Свою первую роль в кино Анна исполнила еще в 15 лет, сыграв в фильме “Европейская история” вместе с отцом. В 90-х она снялась в экранизации “Белые вороны”, детективе “Мускал” и еще нескольких картинах. Востребованной актрисой Тихонова так и не стала, а ее отец, по словам коллег, из-за этого сильно переживал. Впрочем, жизнь наследницы артиста и без того сложилась удачно. Она не только нашла свое призвание, но и создала крепкую семью.

Сейчас Анне Тихоновой 52 года. Дочь актера добилась успехов в продюсировании, стала директором благотворительного фонда отца и продолжила дело его творческо-производственной студии “Актер кино”.

Со своим супругом, режиссером Николаем Вороновским, наследница артиста познакомилась еще во время учебы во ВГИКе. В какой-то момент Николай был вынужден уехать в Канаду, и влюбленные расстались на 12 лет. К счастью, после долгой разлуки судьба свела их вновь. Сейчас у супругов растут 16-летние сыновья-близнецы Вячеслав и Георгий, названные в честь дедушек.