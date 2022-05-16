Сеть ресторанов “Макдональдс” откроется вновь под другим брендом

Сеть ресторанов быстрого питания планирует открыться в стране под новым брендом уже в середине июня. Новые владельцы сохранят рабочие места, большинство поставщиков, сеть заведений и меню.

“McDonald’s вернется в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков – российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название”, – говорит близкий к ситуации источник.