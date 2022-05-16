 

Сеть ресторанов “Макдональдс” откроется вновь под другим брендом

16.05.2022, 13:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сеть ресторанов быстрого питания планирует открыться в стране под новым брендом уже в середине июня. Новые владельцы сохранят рабочие места, большинство поставщиков, сеть заведений и меню.

“McDonald’s вернется в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков – российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название”, – говорит близкий к ситуации источник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04.22 / Мнение: Проблема вмешательства

07.11.20 / В Уфе в праздничный день в квартире обнаружили труп младенца

21.12.21 / Мнение: Национальный календарь

12.02.21 / Израильский иммунолог предупредил россиян об опасности антибиотиков при COVID-19

28.11.21 / Мнение: Сиамские близнецы Кузбасса

19.01.21 / Что произошло за ночь 19 января

15.01.21 / Диетолог назвал преимущества удаленной работы

17.10.21 / Мнение: Достаточно быть вменяемым

30.06.20 / Мнение: Может я просто не умею их готовить?

06.11.20 / Ученые рассказали о причинах позитивного влияния запаха хвои на снижение депрессивного состояния

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика