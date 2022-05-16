 

Мнение: Вакханалия провокаторов?

16.05.2022, 12:50, Разное
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Финляндия и Швеция официально сообщили о намерении вступить в НАТО.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне Виктора Бондарева России ничего не остается, как усилить группировку войск на границе с Финляндией.

Но тут экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев призвал демилитаризовать Калининград. Мол, после вступления Финляндии и Швеции в НАТО укрепится восточный фланг альянса, а «Балтийское море станет морем НАТО».  Но между ног НАТО будет находиться Калининград, который «необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног (отсюда).

В ответ на инициативу  польского генерала глава Калининградской области пригрозил, что риторика Польши поменяется, когда страна «ощутит на себе отсутствие российского газа, угля и других тактически необходимых товаров» (отсюда).

Что-то я совсем запутался.

Главу Калининградской области напровоцировал экс-глава минобороны Польши? Так?

В свою очередь генерала на провокационное заявление спровоцировали Швеция и Финляндия? Так?

Кто бы не напровоцировал Швецию и Финляндию, которым, по заверениям Владимира Путина ничего не угрожает, на опрометчивое вступление в НАТО, это уже какая-то вакханалия провокаторов. Так или не так?

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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