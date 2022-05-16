В Челябинске судят запершую детей с фекалиями и тараканами мать

В Челябинске на скамье подсудимых оказалась 32-летняя женщина, которая обвиняется в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Мать, злоупотребляющая спиртными напитками, оставила дома двоих детей – 13 и 7 лет – и ушла на несколько дней.

Как сообщает URA.RU, в жилье, где остались несовершеннолетние, не было еды и царила полная антисанитария. В квартире стоял стойкий запах канализации, ванна была заполнена канализационными стоками ввиду длительного засора, по стенам кухни ползали тараканы. Дети изъяты из семьи и определены в муниципальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.