Мнение: Активы “Рено” в России перешли в государственную собственность

Российские активы группы Renault перешли в госсобственность

Правительство Москвы будет владеть 100% акций ЗАО "Рено Россия", 67,69% акций автоконцерна "Автоваз" переходят в собственность института НАМИ

16 мая 2022

Акции завода "Рено Россия" переданы городу Москве, доля Renault в "Автовазе" – институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу), сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга РФ. Обе сделки получили одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ.

Как указано в сообщении министерства, доли в активах распределятся таким образом: правительство Москвы будет владеть 100% акций ЗАО "Рено Россия", в собственность РФ в лице ФГУП "НАМИ" переходят 67,69% акций автоконцерна "Автоваз". Оставшиеся акции "Автоваза" сохранит ГК "Ростех".

При этом "Автоваз" продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

В Минпромторге отметили, что условием сделки является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "Автовазе" в течение следующих шести лет.

"Передача доли группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости "Автоваза" и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места", – передала пресс-служба слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/14631493 – цинк

Также сообщают, что на предприятии будут собираться автомобили под маркой "Москвич". Такая вот реинкарнация.

Также идут разговоры о том, что на предприятии собираются делать электромобили.

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