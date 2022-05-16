Мнение: Германия. Постепенный отказ

Германия планирует отказаться от поставок нефти из России, даже если Евросоюзу не удастся договориться о запрете в рамках следующего пакета санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица. Представители властей ФРГ отметили, что правительство продолжает усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей. В кабмине стране уверены, что смогут решить оставшиеся проблемы с логистикой в ​​течение следующих шести-семи месяцев.

По данным министерства экономики ФРГ, доля российской нефти от общего объема поставляемой в Германию с начала спецоперации снизилась примерно с 35 до 12%.

Нужно не забывать, что в Германии после выборов достаточно серьезно изменился состав правительства. И в нем теперь присутствуют «зеленые», активно продвигающие повестку отказа от углеводородов. Естественно, что нынешний кризис рассматривается ими как крайне благоприятная возможность для продвижения своей программы, а потому политика Германии сегодня сильно отличается от предыдущей.

Другой вопрос, что скорость продвижения тоже играет свою роль. Чем быстрее — тем выше цена. Поэтому совсем уж оголтелых шагов правительство Германии предпринимать не будет. Но идейную подоплеку нельзя сбрасывать со счетов.

Есть традиционная ошибка, которую совершают люди, затвердившие фразу «экономика управляет политикой». Это достаточно вульгарное прочтение более сложного процесса. Да, политика подчиняется экономике, но одновременно с этим политика задает рамки, в которых экономика функционирует. И политика вполне способна сдвинуть эти рамки, в чем, собственно, и ее предназначение. Точнее, одно из.

Евросоюз столкнулся с внутренними противоречиями по вопросу отказа или ограничения от российских нефти и газа. Поэтому Еврокомиссия отступила, дав добро на платежи за газ в рублях (для самих европейцев это не меняет вообще ничего, но зато санкции частично теряют свою жесткость, так как Кремль получает доступ к суммам, которые платят европейцы, в валюте. Однако не получается совместное решение — его будут принимать на национальных уровнях по мере готовности. Германия рассчитывает, судя по заявлению, до конца года решить вопрос с поставщиками нефти, заодно решая и вопрос с диверсификацией газовых потоков.

Политическое решение уже принято. Вопрос в минимизации последствий для экономики. Расчет на то, что европейцы откажутся от политического решения, надежду на что высказывают в Кремле, можно исключить из рассмотрения. В ключевой европейской стране к власти пришли люди, с которыми Путину будет невозможно (либо крайне сложно) договориться о чем-либо. Они достаточно гибки, чтобы не биться лбом в бетонную стену, но в то же самое время достаточно идейны, чтобы не торговать принципами. Самые неудобные противники для бандитов любых мастей.

Конечно, наша пропаганда будет отрабатывать версию, что Европа – марионетка США, и естественно, без влияния Штатов здесь не обходится. Но нужно понимать, что Европа на самом деле устала иметь дело с авантюристами и не совсем вменяемыми людьми, и риски ведения дел с ними уже давно превышают риски тех проблем, которые приходится решать сейчас.

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