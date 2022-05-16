Странный объект обнаружили астрономы в тысячи световых лет от Земли

Объект, о котором идет речь – нейтронная звезда под названием Пульсар де Вела (Pulsar de Vela), который находится примерно в 1000 световых лет от Земли.

Фактически, это была первая столь странная нейтронная звезда, когда-либо наблюдаемая. С тех пор наблюдалось много подобных аномалий, раньше радиотелескоп их не фиксировал.

Наблюдения с радиотелескопа смогли рассказать ученым о внутренней динамике пульсара, в котором обнаружилась аномалия. В ожидании изъяна команда астрономов наблюдала за звездой в течение четырех лет с помощью радиообсерватории Маунт-Плезант в Тасмании и обсерватории Седуна в южной Австралии.

– Мы знали, что эта аномалия происходит каждые три года, но никто не может его предсказать, – сказал астрофизик из Университета Тасмании в Австралии Джим Палфрейман. – Мы знали, что если бы нам удалось зафиксировать отдельные дефекты и импульсы, это дало бы нам огромное количество информации, в том числе о том, как материя ведет себя при экстремальных температурах и давлениях.

Нейтронные звезды – это то, что осталось от ядра звезды, которая стала сверхновой и умерла. В свою очередь, пульсары – это сильно намагниченные нейтронные звезды с необычайно высокой скоростью вращения, которые при вращении испускают струи электромагнитного излучения. Если эти струи направлены в стороны относительно Земли, то это будет выглядеть как своеобразный космический маяк.

Но что заставляет пульсары вести себя столь странным образом, остается загадкой. Одна из гипотез – напряжение между жесткой внешней корой нейтронной звезды и ее сверхтекучим ядром. Согласно другой гипотезе, миллиарды подповерхностных вихрей в сверхтекучей жидкости смещаются, заставляя нейтронную звезду ускоряться.