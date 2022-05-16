В Сибири была обнаружена древняя инопланетная технология?

В 2014 году НАСА опубликовало книгу, в которой рассматривается внеземное вмешательство в историю человечества.

В ней рассматривается возможность того, что некоторые наскальные рисунки на Земле могут иметь инопланетное происхождение. Более того, в 2009 году ученые нашли в Сибири неизвестный минерал, который попал на Землю 4,5 миллиарда лет назад, то есть тогда, когда Солнечная система только формировалась.

Этот редкий, но странный кусок материала был найден в коробке, полученной из Итальянского музея естественной истории во Флоренции. По данным международной группы исследователей во главе с учеными Принстонского университета, на Землю он прибыл с метеоритом Хатырка, упавший недалеко от Корякских гор в Восточной Сибири. Когда ученые проанализировали минерал, они были заинтригованы не его возрастом, а его атомной структурой.

Структура этого минерала никогда раньше не встречалась в природе, хотя она была искусственно создана в лаборатории. Они известны как «квазикристаллы», потому что снаружи они напоминают кристалл, но изнутри заметно отличаются.

Исследователи изучили небольшой фрагмент минерала. Атомы вещества были расположены в самых разных конфигурациях, которые, исходя из человеческого понимания науки и химического состава, были просто невозможны в природе.

Квазикристаллы свою имеют драматическую историю. Дэн Шехтман вырастил первый квазикристалл в 1982 году, открытие было настолько спорное, что его просто попросили покинуть исследовательскую лабораторию. Но доказательства были ошеломляющими: это был новый тип материала. Шехтман был удостоен за открытие Нобелевской премии по химии 2011 года.

Понятие квазикристаллов, впервые было введено в 1984 году Стейнхардтом и Довом Левином, работавшими тогда в Пенсильванском университете. Когда команда обнаружила, что метеорит содержит этот таинственный, древний и искусно сконструированный материал, они заявили, что он действительно может образоваться естественным путем.

– Это открытие является важным доказательством того, что квазикристаллы могут образовываться в природе в астрофизических условиях, и свидетельствует о том, что эта фаза материи может оставаться стабильной в течение миллиардов лет, – сказал физик Пол Стейнхардт, профессор естественных наук Альберта Эйнштейна в Принстоне.

Технически ученые описывают квазикристаллы как квазипериодические, расположенные вручную, которых больше нет в таблице Менделеева. Хотя они демонстрируют паттерн, который непрерывно заполняет всю доступную массу, им не хватает того, что ученые и математики называют «трансляционной симметрией».

Уфологи и ученые ранее предполагали, что именно в таких формах будут найдены доказательства внеземной жизни. Указывая на то, что квазикристаллы, будучи новой формой материи, на самом деле следует рассматривать как артефакты искусственно созданной инопланетной технологии.

Однако никто так и не смог объяснить, как эти квазикристаллы могут образовываться естественными процессами, и вряд ли кто-то это сделает. Их «запрещенная симметрия» делает невозможным их естественное формирование. Другие известные квазикристаллы, кроме тех, которые были найдены в метеоритах возле Корякских гор, были недавно синтезированы учеными в лабораторных условиях.

Будучи очень твердыми, с низкими характеристиками трения, а также низкой теплопроводностью, квазикристаллы являются очень полезным продуктом, используемым в широком спектре высокоскоростных технологий, таких как авиационные покрытия и стелс-истребители.

В 2017 году команда аналитического центра отдела геологических и планетарных наук в Калифорнийском технологическом институте обнаружила 35 новых минералов в метеорите Хатырка. Директор объекта Чи Ма сказал, что «обычно мы не наблюдаем» столь богатого алюминием металла в космических породах, потому что алюминий прореагировал бы с образованием оксида алюминия.

Он сказал, что метеорит Хатырка – единственный метеорит, когда-либо найденный, который содержит металлический алюминий. Фрагмент метеорита, содержащий трио новых минералов, теперь находится в фондах Национального музея естественной истории Смитсоновского института, который поддерживает каталог из более чем 600 000 образцов.

Если бы этот материал не был создан природой, как утверждают некоторые. Откуда взялся этот таинственный материал и как этот сложный материал оказался внутри древнего метеорита?

Профессор Гарварда Ави Леб предположил, что менее изученная возможность заключается в том, что наша Вселенная была создана в лаборатории передовой технологической цивилизации. Поскольку наша Вселенная имеет плоскую геометрию с «нулевой чистой энергией», развитая цивилизация могла бы разработать технологию, которая создала детскую Вселенную из ничего с помощью квантового туннелирования.

Мог ли внеземной материал, найденный в метеорите Хатырка, быть искусственно создан миллионы или миллиарды лет назад древней цивилизацией из другого мира? Была ли она частью гораздо более сложной технологической структуры?