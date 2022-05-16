Польские власти – мы подстраховались, без российского газа справимся лучше всех в Европе

К сожалению, антироссийские санкции ЕС оказались недостаточно жёсткими, раз Москва решила приступить к контратаке и заставить тем самым другие страны перейти на рублевые расчёты за газ, считает представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский. В интервью Sieci он подчеркнул, что Польша очень хорошо подготовилась к будущему без российского газа, который он называет «политическим оружием».



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«Требование расчёта в рублях было лишь предлогом. «Газпром» приостановил поставки, тем самым нарушив положения договора с PGNiG, действие которого распространялось ещё до конца этого года. Безусловно, это сложная ситуация, но мы готовились к ней на протяжении долгих лет, понимая и видя то, как в прошлом РФ использовала энергоресурсы в качестве политического оружия для оказания давления на страны и правительства. Следовательно, я вас уверяю в том, что мы справимся», — заявил представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский.

В беседе с изданием Sieci он обращает внимание на то, что антироссийские европейские санкции оказались недостаточно жёсткими как в экономическом, так и в имиджевом плане, раз Москва решила приступить к контратаке. «Она поставила странам ЕС ультиматум: либо оплата в рублях, либо не будет газа. Это не исключительно экономический вопрос, то есть попытка вытеснить евро и доллар США из расчётов за газ», — полагает он. По его мнению, хоть реакция мирового сообщества не заставила себя ждать и отношение к РФ явно изменилось, вопрос, надолго ли, по-прежнему остаётся открытым.

Наимский подчёркивает, что по сравнению с другими европейскими странами Польша была очень хорошо подготовлена ​​к прекращению поставок российского газа. «Возможно, что даже лучше всех в Европе», — добавляет он. В интервью он напоминает, что поляки были намерены завершить своё сотрудничество с «Газпромом» в конце декабря, не продлевая впредь договор, а на смену российскому газу должен был прийти норвежский газ и СПГ. Уже сейчас газовые хранилища Польши заполнены на 80%, еженедельно к газовому терминалу подходит судно с СПГ, да и газопровод Baltic Pipe тоже будет построен вовремя. Более того, Польша только что запустила газопровод, соединяющий её с Литвой, а летом начнёт свою работу польско-словацкий газопровод с пропускной способностью 5-6 миллиардов кубометров газа в год. По его словам, это результат инвестиционной стратегии, которую Польша успешно продолжает воплощать в реальность.

В беседе Наимский затрагивает также тему зависимости мировой экономики от российских углеводородов. По его мнению, ей можно положить конец. «Переход с российских договоров на другие может быть дорогостоящим. Другие государства — производители нефти, понятное дело, захотят заработать. Можно ожидать существенных изменений на рынке нефти, как это было в 1973 году, во время нефтяного кризиса, когда Запад понял, что не может более зависеть от арабской нефти», — рассказывает чиновник. «На настоящий момент дефицита нефти в мире нет, но иногда она находится, к сожалению, в местах политически сложных, например в Иране. Сегодняшний кризис связан с действиями России, но если бы мир пришёл к соглашению, то мировая экономика смогла бы выжить без российских углеводородов», — резюмирует он.