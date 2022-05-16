 

Польские власти – мы подстраховались, без российского газа справимся лучше всех в Европе

16.05.2022, 7:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

К сожалению, антироссийские санкции ЕС оказались недостаточно жёсткими, раз Москва решила приступить к контратаке и заставить тем самым другие страны перейти на рублевые расчёты за газ, считает представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский. В интервью Sieci он подчеркнул, что Польша очень хорошо подготовилась к будущему без российского газа, который он называет «политическим оружием».


АР

«Требование расчёта в рублях было лишь предлогом. «Газпром» приостановил поставки, тем самым нарушив положения договора с PGNiG, действие которого распространялось ещё до конца этого года. Безусловно, это сложная ситуация, но мы готовились к ней на протяжении долгих лет, понимая и видя то, как в прошлом РФ использовала энергоресурсы в качестве политического оружия для оказания давления на страны и правительства. Следовательно, я вас уверяю в том, что мы справимся», — заявил представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский. 

В беседе с изданием Sieci он обращает внимание на то, что антироссийские европейские санкции оказались недостаточно жёсткими как в экономическом, так и в имиджевом плане, раз Москва решила приступить к контратаке. «Она поставила странам ЕС ультиматум: либо оплата в рублях, либо не будет газа. Это не исключительно экономический вопрос, то есть попытка вытеснить евро и доллар США из расчётов за газ», — полагает он. По его мнению, хоть реакция мирового сообщества не заставила себя ждать и отношение к РФ явно изменилось, вопрос, надолго ли, по-прежнему остаётся открытым. 

Наимский подчёркивает, что по сравнению с другими европейскими странами Польша была очень хорошо подготовлена ​​к прекращению поставок российского газа. «Возможно, что даже лучше всех в Европе», — добавляет он. В интервью он напоминает, что поляки были намерены завершить своё сотрудничество с «Газпромом» в конце декабря, не продлевая впредь договор, а на смену российскому газу должен был прийти норвежский газ и СПГ. Уже сейчас газовые хранилища Польши заполнены на 80%, еженедельно к газовому терминалу подходит судно с СПГ, да и газопровод Baltic Pipe тоже будет построен вовремя. Более того, Польша только что запустила газопровод, соединяющий её с Литвой, а летом начнёт свою работу польско-словацкий газопровод с пропускной способностью 5-6 миллиардов кубометров газа в год. По его словам, это результат инвестиционной стратегии, которую Польша успешно продолжает воплощать в реальность.

В беседе Наимский затрагивает также тему зависимости мировой экономики от российских углеводородов. По его мнению, ей можно положить конец. «Переход с российских договоров на другие может быть дорогостоящим. Другие государства — производители нефти, понятное дело, захотят заработать. Можно ожидать существенных изменений на рынке нефти, как это было в 1973 году, во время нефтяного кризиса, когда Запад понял, что не может более зависеть от арабской нефти», — рассказывает чиновник. «На настоящий момент дефицита нефти в мире нет, но иногда она находится, к сожалению, в местах политически сложных, например в Иране. Сегодняшний кризис связан с действиями России, но если бы мир пришёл к соглашению, то мировая экономика смогла бы выжить без российских углеводородов», — резюмирует он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09.20 / Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева и другие гости вечера в честь Аллы Демидовой

20.09.21 / Оппозиционные кандидаты в Москве в последний момент уступили «списку Собянина»

03.09.21 / Лариса Долина жестко ответила хейтерам на критику ее творчества

15.01.21 / К смерти Бориса Грачевского привело лечение коронавируса «онлайн»

27.08.20 / Рожденный воровать — летать не сможет

25.02.22 / Мнение: Условия мира

22.02.21 / Статистика – это расизм, особенно – криминальная

20.08.20 / Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли на связь из своего нового дома в Санта-Барбаре

30.01.21 / Главред Mash, побывавший во «дворце Путина», связан с администрацией президента

21.04.21 / Скандалы: Сергею Шлякову не удалась роль «великого комбинатора»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика