Любопытную черную лису заметили в Зеленограде: видео

Один из жителей Зеленограда во время прогулки со своей собакой прямо на площадке заметил великолепную лису-чернобурку. Любопытная лисица, тщательно обнюхивая траву, практически вплотную подошла к ограждению, чем несколько встревожила собаку.

Собаководу удалось снять черную лису на видео – позже оно появилось в социальной сети “ВКонтакте” на странице Максима Кутушева. Пользователи Сети, посмотревшие ролик, были изумлены появлением дикого животного в черте города – все произошло на собачьей площадке близ Ледового дворца “Орбита”. Судя по всему, и сам автор видео было немало удивлен такой встрече.