Мнение: Многополярный Шольц, зарплаты глав государств и Лула да Сильва за Россию

1. Удивительно слышать подобные слова от лидера Германии – страны-марионетки США. Тем не менее, в некоторых вопросах самостоятельность у немцев всё же есть, так что иногда господин Шольц позволяет себе почти открыто бунтовать против своего господина:

https://russian.rt.com/world/news/1001565-frg-sholc-mnogopolyarnyi-mir

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важным стремление к многополярному миру. Он выразил уверенность, что мир «уже не будет биполярным», как после Второй мировой войны.

Об этом Шольц сказал по итогам встречи с аргентинским президентом Альберто Фернандесом.

«Важно, чтобы мы стремились к многополярному миру. Убеждён, что он уже не будет биполярным, как было после [Второй мировой] войны», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, на будущее мироустройство будут оказывать влияние США, Китай, Евросоюз, Россия, а также ряд азиатских стран, в том числе Южная Корея, Япония, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины и Индия.

2. Вопреки мнению наивных школьников, если вы станете президентом или премьером страны, это не обязательно сделает вас богачом. Лидеры многих стран зарабатывают меньше, чем главы районных администраций в России. А если верить видео по ссылке, зарплаты лидеров Лаоса, Гаити и нескольких других беднейших стран ниже, чем у среднего россиянина:

https://www.youtube.com/watch?v=-AHD2pVvmj0

Что касается Президента России, то у него зарплата приличная, но сравнительно скромная – наш президент по состоянию на 2021 год расположен чуть выше середины списка мировых лидеров по зарплатам. У президента США зарплата втрое больше (400 тысяч долларов в год). Впрочем, если учесть разницу в стоимости жизни, то получается примерно одинаково. Кроме того, рубль в последние пару месяцев всё больше и больше укрепляется, и зарплата российского президента становится всё более и более увесистой.

3. Луис Игнасиу Лула да Силва, бывший президент Бразилии, а ныне снова кандидат в президенты, высказался в поддержку России:

https://lenta.ru/news/2022/05/12/brazil/

Запад сам виноват в конфликте на Украине, так как хотел принять Украину в НАТО заявил кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва (Lula da Silva) в интервью Time.

Он считает, что российский президент Владимир Путин не должен был начинать специальную операцию на Украине. При этом политик назвал причины, по которым ему пришлось это сделать. «Соединенные Штаты и Европа должны были сказать: “Украина не вступит в НАТО”. Это решило бы проблему», — обвинил он Запад.

По мнению кандидата в президенты, вступление Украины в Европейский союз также можно было притормозить. «Европейцы могли бы сказать: “Нет, сейчас не время для вступления Украины в Евросоюз, давайте подождем”. Им не нужно было поощрять конфронтацию», — добавил Лула да Силва.

Политик обвинил руководство США в том, что оно подогревало конфликт. «Президент США Джо Байден мог бы помочь избежать конфликта, а не провоцировать его. Он мог бы больше говорить, принимать более активное участие. Байден мог прилететь в Москву, чтобы поговорить с Путиным. Именно такого отношения вы ожидаете от лидера. Вмешаться, чтобы дело не пошло наперекосяк», — подчеркнул он.

Лула да Силва – левый политик, однако в свою бытность президентом он весьма благожелательно относился к России. Впоследствии проамериканские силы посадили его за решётку по облыжному обвинению в коррупции, но спустя пару лет он был выпущен и полностью оправдан. Понятное дело, после таких приключений Лула не слишком позитивно относится к США, и его приход к власти выглядит неплохим вариантом для нас.

Однако и нынешний бразильский президент, Жаир Болсонару, считающийся крайне правым, в русофобии замечен не был и не стал поддерживать Запад в его борьбе против России. Этот кандидат на выборах в Бразилии нас тоже вполне устраивает.