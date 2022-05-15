Мнение: Евробандеровцы?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сколько разговоров о победе Украины в Евровидении. Даже представитель МИД Мария Захарова написала в своем Telegram-канале о триумфе украинцев.
Дословно: «Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной.
Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азов-сталь. Европа аплодирует стоя.
Занавес».
(отсюда, оттуда же и фотография)
Это что же получается? Неонацисты и необандеровцы захватили не только Украину, но и всю Европу? Не могла же Украина победить без тотальной поддержки простых зрителей по всей Европе?
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет