 

Мнение: Евробандеровцы?

15.05.2022, 18:39, Разное
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Сколько разговоров о победе Украины в Евровидении. Даже представитель МИД Мария Захарова написала в своем Telegram-канале о триумфе украинцев.

Дословно: «Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной.

Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азов-сталь. Европа аплодирует стоя.

Занавес».
(отсюда, оттуда же и фотография)

Это что же получается? Неонацисты и необандеровцы захватили не только Украину, но и всю Европу? Не могла же Украина победить без тотальной поддержки простых зрителей по всей Европе?

Источник: Ирек Муртазин



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