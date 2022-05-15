День Бориса и Глеба: что нельзя делать 15 мая

Святые Борис и Глеб

Братья Борис и Глеб, при крещении получившие имена Романа и Давида соответственно, были сыновьями знаменитого киевского князя Владимира. После кончины мудрого князя в его землях разразилась междоусобная война, в которой Борис и Глеб были жестоко убиты своим же братом Святополком, страстно желающим получить власть.

Молодых князей, так трагически закончивших свою жизнь, стали называть страстотерпцами. Братья получили статус первых русских святых. Нынешний церковный праздник очень важен для всех православных россиян, так как Борис и Глеб издавна считаются покровителями Руси, а также заступниками всех российских правителей.

Что нельзя делать 15 мая

В этот церковный праздник в народе существуют запреты, связанные с деньгами. Так считается, что 15 мая нельзя считать деньги после захода солнца и лучше в этот день не оставаться без денег в кошельке. Если же богатство буквально валится на голову в этот день неизвестно откуда, им обязательно нужно поделиться с ближними – ни в коем случае нельзя оставлять у себя такие деньги.

Приметы и традиции

В народе Бориса и Глеба издавна называли сеятелями, а день их памяти всегда связывали с представлением о севе и посвящали работам на полях, особенно на хлебной ниве. Кроме того, этот день часто величали соловьиным. Считается, что соловей начинает петь именно в этот церковный праздник. В старину некоторые люди даже отправлялись 15 мая на охоту в надежде поймать белого соловья, приносящего удачу и счастье.

Зная о том, какой сегодня православный праздник, люди верили: