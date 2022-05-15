Души умерших в Балаково изводили охранников

Первая деревянная церковь во имя Рождества Христова, построенная в Балаково в 1770 году, дала этому в то время сельцу ещё одно название, которое встречается в официальных бумагах конца XVII века – Рождественское.

В 1850 году на месте деревянной была воздвигнута каменная церковь. В ней было три престола: во имя Рождества Христова, во имя Покрова Пресвятой Богородицы и во имя святителя чудотворца Николая.

Следуя документам центрального исторического архива России в Санкт-Петербурге, для Христорождественской церкви села Балаково был заказан иконостас дивной красоты, он завораживал прихожан своей красотой.

В 1895 г. при храме была открыта церковно-приходская женская школа. В школе преподавал настоятель церкви священник Веденский, из учениц школы он организовал хор. За красоту звучания голосов этот хор называли ангельским.

Божественные мелодии и красота иконостаса настолько притягивали балаковцев, что со всех концов города, где были другие храмы, они приходили на Богослужения именно сюда.

Но революционный смерч затуманил глаза и души, и церковь была разрушена. Кто-то очень практичный оценил добротность кирпича и из него была построена столовая барачного типа для речников.

Ныне от Христорождественской церкви остался лишь глубокий подвал. Старинная кладка его стен из привозного камня. Подвал добротно выложен, стены украшены орнаментом, что свидетельствует о мощи и величии утраченного храма.

В 1990 году на бывшей Христорождественской площади химическим заводом было начато строительство швейного предприятия концерна «Иргиз» – СУББИ, совместного предприятия завода с Италией. Строительство развернулось широким фронтом, бульдозеры, КрАЗы, МАЗы будоражили землю в районе небольшого пятачка.

При прокладке траншеи был обнаружен склеп с останками священника.

Когда-то на примыкающей к церкви Рождества Христова территории располагалось небольшое церковное кладбище. Это было святое, намоленное место, святыня города, где хоронили священников и знаменитых горожан.

Экскаватор вскрыл одно из захоронений. В склепе были видны следы кирпичной кладки. Часть гроба подняли на поверхность – это были остатки обработанного дерева. Человеческие останки были хорошо видны, помимо костей сохранились даже мягкие ткани. К приезду журналистов и представителей музея истории города из склепа исчез нагрудный крест, иконы. Сохранилась лишь чёрная бархатная лента с серебряным шитьём. По этой ленте и определили, чьё захоронение, – на ней было вышито: иерей Иоанн Алексеевич Балаковский.

Долго решался вопрос о перезахоронении Иоанна Балаковского. Ветеран журналистики Ольга Ивановна Булгакова, курировавшая тогда эту стройку, как корреспондент через два дня побывала на месте необычной находки. И была шокирована увиденным: захоронение топтали, туда плевали, грязные воды заливали склеп, а машины колёсами вминали в грязь историческую ценность города.

Растащили… оплевали… втоптали в грязь… достойные наследники революции, ввергнувшей Россию во мрак. По всей видимости, нескоро мы сбросим со своих плеч тяжесть низвергнутых крестов.

Но какова же была судьба обнаруженного захоронения? Одни утверждали, что Иоанн Балаковский перезахоронен на нынешнем, закрытом теперь кладбище в селе Ивановка. Работники строительной организации опровергали это и говорили, что перезахоронения не было и останки священника опять зарыли где-то под корпусами СУББИ.

После этих событий в построенной на месте церковного кладбища фабрике «Иргиз-мех» стали происходить по ночам загадочные явления. Похоже, мёртвые решили напомнить о себе.

Когда открыли здание фабрики в 1993 году, охраняла его внутренняя служба безопасности. Здание было оборудовано решётками, каждое помещение с сигнализацией, все многоэтажные переходы заблокированы, были даже датчики обнаружения объёма, подающие при необходимости сигнал на пульт центрального наблюдения. Но, несмотря на весь этот арсенал, по ночам в здании начиналось хождение, слышны были шаркающие шаги, звук падающих стульев или стук в окно. Начальник службы безопасности А.П. Куневич поначалу не верил подчинённым, вызывающим его среди ночи, сам обследовал каждое помещение – с подвала до нижнего этажа. Но стуки и хождение повторялись каждую ночь…

Тогда Куневич отдал приказ охранять здание с собаками. Так при СУББИ появился кинолог – Сергей Казуров, который подменял иногда людей в охране и тоже был свидетелем ночных похождений невидимых гостей. А может быть, гостем была сама фабрика, а хозяева – погребённые на этой земле – так заявляли о своём присутствии?

Не один десяток людей сменился в охране, не каждый выдержит такие острые ощущения. Но некоторые привыкли и перестали обращать внимание на это.

Однако когда службу безопасности расформировали и поставили вневедомственную охрану из милиции, а это были все женщины, паника достигла апогея. Женщины в ужасе постоянно нажимали на кнопку вызова, вооружённые милиционеры не раз осматривали здание, но никого не могли обнаружить.

С каждой вновь пришедшей работницей охраны проводили инструктаж по поводу ночных происшествий, утверждая, что вреда эти привидения не приносят. Такой же инструктаж получила и Наталья Ивановна Егорова, которая попала в СУББИ на своё первое дежурство в 1997 году. Несмотря на предупреждение, Наталья Ивановна была буквально больна от страха, когда после стука в окно, она прямо возле себя услышала шаркающие шаги, очень напоминающие шаги стариков в домашних тапочках.

Не желая больше подвергаться такому нервному напряжению, женщина, по совету верующих, взяла на следующее дежурство икону – маленький складень с Иисусом Христом, Богоматерью и Николаем Угодником. Она поставила икону и обратилась к душам умерших с просьбой не беспокоить её. Через 10 минут все шорохи и хождение были слышны на этажах выше.

Перед каждым дежурством Егорова молилась и просила усопших не пугать её, и больше ей волноваться не пришлось. Вероятно, женская интуиция подсказала ей правильное решение этой проблемы.

Ныне покойный настоятель Балаковского Храма Святой Троицы Анатолий Шумов настаивал, чтобы вместо цехов завода на этом святом месте заложили часовню. Но в то время у руля власти стояли люди, не дорожившие историей города.

СУББИ (ныне Балаковский филиал Саратовской государственной юридической академии) – не единственное в городе здание, построенное на месте захоронения. Но удивительные явления наблюдались лишь там. О чём хотели напомнить нам души умерших? Может быть, о том, что небо приблизится к земле, когда мы восстановим утраченные святыни?