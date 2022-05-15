DT – ЕС может отказаться от эмбарго на российскую нефть из-за роста напряжённости внутри блока

Еврокомиссия рассматривает возможность исключить из шестого пакета антироссийских санкций запрет на поставки нефти из РФ в связи с напряжённостью между странами — членами Евросоюза, пишет The Daily Telegraph. Ещё одной возможной уступкой, которая сейчас рассматривается Еврокомиссией, по словам источников, является выделение Венгрии сотен миллионов евро, чтобы ускорить отказ от российских энергоресурсов.



АР

Евросоюз может отказаться от планов по введению эмбарго на российскую нефть на фоне растущей напряжённости в связи с попытками блока согласовать шестой пакет экономических санкций против России, пишет The Daily Telegraph.

Отказ Венгрии поддержать запрет на импорт нефти из РФ не позволил Европейскому союзу усилить давление на Кремль в ответ на спецоперацию на Украине. В связи с этим, как сообщили британскому изданию анонимные источники в Брюсселе, Европейская комиссия рассматривает возможность исключить из очередного пакета антироссийских мер пункт о санкциях против энергетического сектора России, чтобы Будапешт одобрил более широкий пакет ограничений.

Тем не менее и это предложение может не найти поддержки среди всех 27 стран — членов ЕС. В частности, некоторые государства, призывающие к более серьёзному наказанию РФ за действия на Украине, предупреждают, что наложат вето на новое предложение, если Брюссель решит смягчить санкции.



«Мы не согласимся на дальнейшее ослабление санкций или на неоправданные выплаты лицам, блокирующим санкции», — заявил посол одной из стран ЕС, пожелавший остаться анонимным. По словам дипломата, его страна чувствует на себе «политическое и моральное давление, чтобы ввести санкции против России».

Будапешт считается последним препятствием в попытке блока запретить импорт российской нефти к концу 2022 года. При этом источник издания называет противодействие Венгрии санкциям «бессмысленным».

Согласно выдвинутому Еврокомиссией предложению, страны ЕС постепенно прекратят импорт сырой нефти из РФ в течение шести месяцев, а нефтепродуктов — к концу года. После протестов со стороны Венгрии и Словакии, не имеющим выхода к морю и зависящим от поставок нефти по трубопроводам из России, им была предложена отсрочка до конца 2024 года, а Чехии — до июня 2024 года.

Ещё одна возможная уступка, которая сейчас рассматривается Еврокомиссией, заключается в том, что Венгрии будут выделены сотни миллионов евро из бюджета ЕС, чтобы ускорить отказ от российской нефти.

По словам источников, Брюссель стремится найти быстрое решение проблемы, чтобы нанести удар по ряду приближённых к российскому лидеру Владимиру Путину, не желая «оставлять их безнаказанными» за спецоперацию на Украине, пока решается вопрос о нефтяном эмбарго.



Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что вопрос должен быть рассмотрен на саммите Европейского совета, который состоится в конце мая. В Брюсселе всё больше сходятся во мнении, что лидерам ЕС придётся вмешаться, чтобы достичь соглашения по вопросу нефтяного эмбарго.