Обозреватель CNBC призывает учиться жить не только с COVID-19, но и с долгосрочными последствиями пандемии

Рост числа людей, обращающихся за медицинской помощью, а также тяжесть их заболеваний или травм, напрямую не связанных с коронавирусом, заставляют врачей всё чаще говорить о негативных косвенных последствиях пандемии, пишет обозреватель CNBC Кэмерон Альберт-Дейтч. В связи с этим специалисты призывают учиться жить с последствиями пандемии коронавируса так же, как люди учатся жить с COVID-19.



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В сентябре 2021 года обозреватель CNBC Кэмерон Альберт-Дейтч упал в обморок от истощения. Хотя он был «здоровым парнем в возрасте около 20 лет», в течение следующих нескольких месяцев Альберт-Дейтч то внезапно натыкался на стену, то не мог подняться с кровати из-за серьёзных приступов головной боли.

В конце концов он решил обратиться к врачу, который после множества проведённых анализов поставил диагноз: острая нехватка витамина D и повышенный уровень холестерина. По словам врача, обе проблемы вызваны малоподвижным образом жизни, который он вёл с начала пандемии коронавируса с марта 2020 года — не выходил на улицу и почти не занимался спортом.

И автор статьи в этом не одинок, причём «опыт некоторых людей намного хуже». Как рассказывают врачи, в последние месяцы они наблюдают рост числа людей с проблемами со здоровьем, которые не связаны с заражением COVID-19, но тем не менее вызваны пандемией.

При этом опасения врачей вызывает не только рост числа обращающихся к ним людей, но и тяжесть заболеваний или травм. Дело в том, что множество видов медицинских обследований были приостановлены во время пандемии, поэтому сегодня специалисты диагностируют более поздние формы рака, диабета и других хронических заболеваний, чем до коронавируса.

Задержки в проведении лечения, а также масса стрессовых факторов, вызванных пандемией, также привели к увеличению числа диагнозов, связанных с расстройствами настроения, тревожностью и злоупотреблением психоактивными веществами.

«Мы наблюдаем это в широком возрастном спектре. Мы видим подростков и детей, подверженных этому заболеванию, а также множество взрослых и пожилых людей. Я думаю, что это реальная проблема и вряд ли она исчезнет в ближайшее время», — рассказала председатель Американского совета по внутренним болезням Эрика Джонсон.

«Тяжесть и частота заболеваний увеличиваются, что заставляет меня думать, что, вероятно, люди больше страдают из-за косвенных причин пандемии», — заявил доцент кафедры ортопедической хирургии Йельской школы медицины Шон Педен.

Увеличение веса, стресс и увеличение уровня потребления алкоголя способствуют росту числа сердечных заболеваний. Также набор веса связан с долгосрочными или постоянными проблемами подвижности, такими как разрушение сводов стопы и тяжёлые формы тендинита ахиллова сухожилия. Новый режим физических упражнений в первые месяцы пандемии привёл к стрессовым переломам и другим травмам, связанным с чрезмерной нагрузкой.

Кроме того, частое ношение масок может привести к сыпи на лице и акне. Частое мытье рук и дезинфекция могут привести к сыпи на руках или экземе. Даже дефицит витамина D и высокий уровень холестерина связаны с увеличением вероятности сердечных заболеваний, инсульта, диабета, рака, рассеянного склероза, ослабления костей и нарушений иммунной системы. По словам автора статьи, это «обширный и, скорее всего, неполный» список.

При этом Альберт-Дейтч отмечает, что даже после окончания пандемии некоторые из сопровождавших её факторов, скорее всего, останутся надолго. В частности, пандемический стресс может пережить саму пандемию. Удалённая работа в той или иной форме также останется. Требования по обязательному ношению масок могут носить сезонный характер, а врачи, вероятно, никогда не будут рекомендовать меньше мыть руки.

И точно так же как весь мир учится жить с коронавирусом, людям придётся научиться жить с косвенными последствиями пандемии. Автор призывает ежегодно проходить медицинское обследование, а также рассмотреть возможность проведения обследований психического здоровья «на полурегулярной основе».

Однако, как пишет Альберт-Дейтч в своей статье для CNBC, жизнь с последствиями пандемии также потребует от людей создания новых привычек. Так, Педен рекомендует ежедневно 5-10 минут растягивать подколенные сухожилия и икры, а также не ходить дома босиком. А доцент дерматологии Йельской школы медицины Сарика Рамачандран подчёркивает, что, если кожа испытывает проблемы после двух лет соблюдения мер предосторожности, решение заключается не в том, чтобы перестать носить маски или мыть руки, а в том, чтобы регулярно увлажнять кожу.