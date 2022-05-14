 

Мнение: Реверс российского газа в Польшу закрылся

14.05.2022, 22:55, Разное
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Реверс российского газа из Германии в Польшу закрылся. Несмотря на громкую болтовню Польши про отказ от российского газа, санкции России против газовых компаний Европы и рассказы про то, что ЕС скоро откажется от "грязного и вонючего российского газа", Польша продолжала по виртуальному реверсу качать российский газ через Германию, в результате чего стала одним из лидеров Евросоюза по заполняемости газовых хранилищ.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что Германия прекратила осуществлять поставки российского газа реверсом в Польшу. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу — Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору», — сказал Куприянов.

По его словам, получаемый газ используется Варшавой для закачки своих подземных хранилищ, при этом ПХГ Европы в настоящее время заполнены в среднем на 34 процента, а ПХГ Польши — на 80 процентов. Официальный представитель «Газпрома» подчеркнул, что на этой неделе в среднем на 43 процента были увеличены заявки европейских потребителей на поставку газа из России транзитом через Украину.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Компания объяснила, что не получила от стран оплаты в рублях, и подчеркнула, что поставки возобновят, как только будет проведена оплата по новым реквизитам.

https://lenta.ru/news/2022/05/04/reverse/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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