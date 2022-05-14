Süddeutsche Zeitung – за три года в органах безопасности Германии выявили 327 праворадикалов

С июля 2018 года по 30 июня 2021 в рядах служащих немецких органов безопасности было выявлено 327 сотрудников, связанных с праворадикальной идеологией, пишет Süddeutsche Zeitung. Все они поддерживали множественные контакты с различными экстремистами, соответствующими партиями, а также организациями, связанными с хулиганской субкультурой и боевыми видами спорта. Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что немецкие власти используют все правовые возможности для того, чтобы уволить со службы «врагов Конституции».



AP

За последние три года среди служащих органов безопасности Германии обнаружено 327 сотрудников, связанных с праворадикальной идеологией, так называемых «граждан рейха», или «самоуправленцев», пишет Süddeutsche Zeitung. Об этом говорится в отчёте немецкого министерства внутренних дел.

В нём охвачен период с первого июля 2018 года по 30 июня 2021-го. В случае возникновения подозрений в отношении работников проводились проверки на предмет их участия в праворадикальных мероприятиях, поддержки контактов с экстремистскими партиями или использования ими нацистских приветствий. К тому же некоторых уличили в использовании праворадикального контента в общих чат-группах.

Установить наличие межрегиональной сети экстремистов не удалось, но Ведомство по охране Конституции обратило внимание на то обстоятельство, что сотрудники, которые были признаны правыми радикалами, поддерживали большое количество связей с различными экстремистами, соответствующими партиями, а также организациями, связанными с хулиганской субкультурой и боевыми видами спорта.

За трёхгодичный период было рассмотрено 860 случаев, продолжает немецкое издание. В результате было начато 500 дисциплинарных и правовых процессов. В 38% случаев потребовалось задействовать службы разведки. В Службе военной контрразведки Германии было выявлено 83 правых экстремиста. В федеральной полиции — 18, на таможне — четыре, в Федеральном управлении уголовной полиции — два, в Ведомстве по защите Конституции, Федеральной разведывательной службе и Полиции бундестага по одному.

Подавляющее большинство сотрудников соблюдают Конституцию, подчеркнула министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Их репутация не должна пострадать из-за нескольких экстремистов. Она также подчеркнула, что немецкие власти используют все правовые возможности для того, чтобы уволить со службы «врагов Конституции» и в случае необходимости заточить правовые инструменты. Она также анонсировала законопроект по изменению дисциплинарного права.