Мнение: Опять цензура

Пост “Интересная компиляция” ЖЖ “заморозил”, как я и ожидал. Но в этот раз что-то долго телились – он провисел почти полсуток. Цензоры разленились, я смотрю. Перенес его на Дрим – https://sapojnik.dreamwidth.org/ – и в свой Телеграм.

Хотя забавно, в чем в этот раз нашли “крамолу”: в цитатах из… Гиркина-Стрелкова, то есть – суперпатриота, в отношении украинцев – настоящего людоеда! У него в отношении “успехов” армии на Украине критика как бы “справа”, то есть он не спрашивает, как нормальный человек, что она вообще там делает – нет, он переживает, что она действует “недостаточно” – и оттого кроет ее на все корки. Было бы смешно, кабы не было всё так позорно.