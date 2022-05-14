 

Японские ученые узнали, как птицы ориентируются в пространстве

14.05.2022, 19:10, Разное
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В научном журнале Science Advances недавно была опубликована статья японских специалистов. В ней говорится о том, как птицы ориентируются в пространстве и не теряются.

Эксперты обнаружили, что птицы обладают белком, который крайне чувствителен к магнитному полю планеты. Данное соединение находится в мозге и глазах птиц, а помогает им следующим образом: животное замечает ориентир, мысленно прокладывает маршрут к нему, а только потом начинает движение.

Такой способности птицы обязаны медиальному палию. Это область мозга, чем-то напоминающая наш гиппокамп. Данная гипотеза уже была доказана после ряда экспериментов.



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