Японские ученые узнали, как птицы ориентируются в пространстве

В научном журнале Science Advances недавно была опубликована статья японских специалистов. В ней говорится о том, как птицы ориентируются в пространстве и не теряются.

Эксперты обнаружили, что птицы обладают белком, который крайне чувствителен к магнитному полю планеты. Данное соединение находится в мозге и глазах птиц, а помогает им следующим образом: животное замечает ориентир, мысленно прокладывает маршрут к нему, а только потом начинает движение.

Такой способности птицы обязаны медиальному палию. Это область мозга, чем-то напоминающая наш гиппокамп. Данная гипотеза уже была доказана после ряда экспериментов.