 

Электронные сигареты могут негативно влиять на защиту организма от инфекций

14.05.2022, 17:45, Разное
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Коллектив специалистов нашел доказательства того, что курение электронных сигарет существенно повышает уровень маркеров воспаления в организме. Исследование подробно описано в журнале eLife.

Специалисты провели эксперименты на лабораторных грызунах, которые подвергались воздействию аэрозолей три раза в сутки по одному часу. Обследование здоровья мышей проводили до и после испытаний.

Выяснилось, что воздействие паром от электронных сигарет способствовало появлению в головном мозге грызунов новых биомаркеров воспаления. Если верить учёным, то аэрозоли изменили экспрессию генов, отвечающих за мотивацию и вознаграждение.



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