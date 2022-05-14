Электронные сигареты могут негативно влиять на защиту организма от инфекций

Коллектив специалистов нашел доказательства того, что курение электронных сигарет существенно повышает уровень маркеров воспаления в организме. Исследование подробно описано в журнале eLife.

Специалисты провели эксперименты на лабораторных грызунах, которые подвергались воздействию аэрозолей три раза в сутки по одному часу. Обследование здоровья мышей проводили до и после испытаний.

Выяснилось, что воздействие паром от электронных сигарет способствовало появлению в головном мозге грызунов новых биомаркеров воспаления. Если верить учёным, то аэрозоли изменили экспрессию генов, отвечающих за мотивацию и вознаграждение.