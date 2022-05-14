 

Эрдоган обвинил Чубайса в рекордом росте инфляции в Турции

14.05.2022, 17:11, Разное
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об установлении главного виновника в рекордном обрушении лиры, росте инфляции и падении национального ВВП. По его мнению, вся ответственность за экономические неурядицы должна лечь на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса, посетившего Стамбул в марте этого года.

«Во всём виноват Чубайс. Он проворовался сначала в России, а потом приехал в Турцию и снял все деньги из банкоматов. При этом наши налоговые службы следили за ним. У этого мерзавца оказалось десять паспортов, из которых семь иностранных, и связи в разных государственных структурах Турции», – отметил Эрдоган.

Отдельно турецкий лидер остановился на роли российского топ-менеджера в ослаблении национальной валюты.

«Нет никаких объективных причин для роста курса доллара, кто-то намеренно продавал миллионы лир и покупал на них валюту. И мы знаем кто это. Это рыжий шайтан», –  подытожил глава государства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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