 

В Бостоне создали сердце из стволовых клеток и акрила

14.05.2022, 16:18, Разное
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Специалисты из Бостонского университета представили общественности свою новую разработку. Они создали миниатюрную копию сердца, способную самостоятельно сокращаться.

В разработке искусственного сердца принимали участие не только биологи, но и инженеры, генетики. Прибор специалисты создавали таким образом, чтобы он мог работать наподобие желудочка настоящего человеческого сердца. Специально для этого на полимерной основе, которую напечатали на 3D-принтере, разместили акриловые клапаны, а также небольшие трубочки, имитирующие сосуды.

Биение искусственной мышцы обеспечивается за счёт кардиомиоцитов из стволовых клеток. Разработку планируется использовать в медицинских целях, а также для того, чтобы лучше понять, как устроено сердце.



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