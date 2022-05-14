В Бостоне создали сердце из стволовых клеток и акрила

Специалисты из Бостонского университета представили общественности свою новую разработку. Они создали миниатюрную копию сердца, способную самостоятельно сокращаться.

В разработке искусственного сердца принимали участие не только биологи, но и инженеры, генетики. Прибор специалисты создавали таким образом, чтобы он мог работать наподобие желудочка настоящего человеческого сердца. Специально для этого на полимерной основе, которую напечатали на 3D-принтере, разместили акриловые клапаны, а также небольшие трубочки, имитирующие сосуды.

Биение искусственной мышцы обеспечивается за счёт кардиомиоцитов из стволовых клеток. Разработку планируется использовать в медицинских целях, а также для того, чтобы лучше понять, как устроено сердце.