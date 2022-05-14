Так смешно, что плакать хочется – Личное мнение

Бывший муж соведущей Собчак Бузовой футболист Тарасов дал интервью тамаде.

Уже смешно? Погодите. Тамада с футболистом говорили о политике — снова не спешите ржать.

https://t.me/lenamiro/11536

Посмотрели? А вот теперь — можно и посмеяться.

Я не знаю, кто кого тут пытался троллить — подозреваю, что редакторы тамады потом вставили титры и порадовались, что Ютуб — это не прямой эфир.

Впрочем, речь не об этом — лично я вспомнила мечту Ленина. Это он же хотел, чтобы каждая кухарка могла управлять государством?

Ну, управлять пока не получается, зато тамада с футболистом в эфире трут за политику. Тоже важный прогресс, согласитесь.

Сидели на поляне 2 провинциалки. Одна — мажорка, МГИМО типа стадыд, но до сих пор всё никак английский не выучит. Другая радостно рассказала, что окончила географический факультет с отличием. Диплом, при этом, не показала, но да неважно.

Удобно устроившись на бревне вялыми жопками, авторитетно обсудили отношения Габозова с Ермолаевой, и зачем каждый их них в общий домик позвал Эрику Кишеву.

Кто кого — шпили-вили там, кто чью маму дурой назвал не к месту. Ну, и другие животрепещущие вопросы тоже затронули.



Фото: Соцсети

Со временем тесно стало столько столь образованным подругам на бревне публичной трансляции, и пошли они сначала взамуж, а потом — в политику.

Одна поёт шёпотом, агитируя за исконные ценности, другая — свадьбы проводит, потому что в депутатки не взяли.

Но душа-то требует интеллектуальных бесед, чтобы выглядеть важно! Как обустроить Россию? Как добраться из Петербурга в Москву? Какую майку надеть — за Едро или за Мизулину?

И главный вопрос — что с мужеложцами делать?

С нетерпением жду интервью Бузовой с Виторганом. Мне кажется, что и этим двоим есть, что сказать.

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