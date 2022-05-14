Ольга Сутулова и Евгений Стычкин снова станут родителями

У Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой снова будет ребенок! Вчера 42-летняя актриса пришла на московскую премьеру фильма “Ника” на последних сроках беременности. Ольга не скрывала свой округлившийся живот, а, наоборот, подчеркнула его светлой обтягивающей футболкой. Образ будущая мама дополнила серебристой юбкой, белыми кедами и черным кардиганом.

Сейчас пара воспитывает общего сына Михаила. В октябре мальчику исполнится два года. Кстати, у обоих актеров в этом году состоятся большие премьеры: Ольгу зрители увидят в сериале “Спроси Марту”, а Евгения – в сериале “Нулевой пациент”.

Ольга Сутулова впервые стала мамой в 40 лет – о беременности актрисы стало известно в конце сентября 2020 года. А уже 13 октября у актрисы родился долгожданный первенец. Об этом в необычной форме сообщил счастливый отец. К слову, как позже призналась Ольга на своей странице в социальных сетях, Стычкин лично присутствовал на родах. Актеры, которые находятся в отношениях уже 15 лет, живут за городом, в старом доме, который построил еще отец Стычкина.

Кстати, актриса предпочла не сидеть в декрете и уже через две недели после выписки из роддома она появилась на съемках нового сезона сериала “Последний министр”. Однако светский дебют в качестве мамы у Ольга произошел лишь в апреле.

У Евгения Стычкина есть старшая дочь Софья от первой избранницы – однокурсницы Юлии Жемчуговой, а также трое детей от пианистки Екатерины Сканави – сыновья Алексей (2001) и Лев (2002) и дочь Александра (2004). Евгений и Екатерина были женаты с 2000 по 2009 год. Во время брака Евгений познакомился с Ольгой Сутуловой на съемках фильма “Контракт на любовь” и с 2007-го жил на две семьи. В 2012 году Стычкин и Сутулова поженились.