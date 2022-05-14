 

Найден способ упростить производство солнечных батарей

14.05.2022, 14:55, Разное
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Исследователи из РФ сообщили о том, что им удалось разработать новую технологию производства солнечных панелей. Учёные смогли адаптировать метод нанесения полупроводниковых материалов к промышленным стандартам.

Обычно для производства солнечных батарей пользуются кристаллами кремния. Такие элементы дороги в изготовлении, обладают существенными ограничениями в эксплуатации. Заменить их пытаются перовскитными элементами. Учёные из РФ уже научились наносить их методом химического осаждения из газа в твердый слой.

По мнению специалистов, их метод в сочетании с механохимическим способом нанесения перовскитов поможет существенно облегчить перенос производства солнечных батарей до промышленного уровня.



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