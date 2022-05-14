«Грязно и не убрано»: петербуржцы возмущены состоянием мусорных площадок

Жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться на работу «Невского экологического оператора» (НЭО). Он не справляется с обязанностями по вывозу мусора.

Согласно интерактивной карте портала «Наш Санкт-Петербург», проблемы с вывозом отходов поступают со всех районов Северной столицы. Однако большинство жалоб принадлежит жителям юга, юго-востока, а также центральных районов Северной столицы.

«Двор Варшавская 124. Несвоевременно вывозят мусор, на мусорной площадке грязно и не убрано. Возьмите, пожалуйста, этот адрес под контроль», — написала жительница МО Пулковский меридиан Московского района.

Это далеко не единственное обращение, которое показывает реальное положение дел с вывозом мусора в городе. Местные жители часто жалуются, что отходы, расположенные вне бака, игнорируются оператором.

Мусорная реформа, которую продвигают чиновники из команды губернатора Александра Беглова, стартовала в Петербурге 1 января. Она обернулась для горожан горами отходов и нашествием грызунов.