 

Polsat News – польский министр предложил взять «символическую паузу» от русской культуры

14.05.2022, 11:00, Разное
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Суть состоит не в том, чтобы вдруг решить, что Пушкин — плохой поэт или Чайковский — плохой композитор, но полякам определённо следует дистанцироваться в общественном пространстве от русской культуры, заявил министр Пётр Глинский. В беседе с Polsat News он призвал соотечественников не отказывать в этом «героическим украинцам», которые защищают собой всю Европу.


АР

«Я считаю, что мы можем сделать символическую паузу в общественном пространстве для культуры, которая однозначно ассоциируется не только с одним политиком, но и со всей нацией, давшей своё согласие на совершение военных преступлений на наших глазах», — заявил в эфире Polsat News вице-премьер Польши и министр культуры Пётр Глинский.  

Он признал, что после своего визита на украинскую территорию, он, к сожалению, в символическом смысле не имеет возможности более участвовать в общественной сфере в русской культуре. По его мнению, это не только его реакция. Более того, он бы хотел привлечь внимание как можно большего количества поляков к этому вопросу. «Кстати, об этом просили и украинцы. Я не в состоянии отказать в этом тем героическим людям, которые защищают не только Украину, но и Польшу, всю Европу, если они об этом просят», — подчеркнул министр. Он объяснил, что дело касается общественной сферы, призывов, а не административных решений. «Кроме того, речь не идёт о том, чтобы вдруг решить, что Пушкин — плохой поэт или Чайковский — плохой композитор», — добавил он.

В интервью он рассказал, что его министерство с самого начала активно оказывало поддержку представителям украинской культуры. Было направлено много транспорта, проходит постоянный сбор материальных средств для музеев и охраны памятников. Польша также взяла под своё крыло три украинских симфонических оркестра, в которых работают как артисты, только приехавшие с Украины, как и те, кто уже эмигрировал ранее.

Глинский также рассказал о давней сложной теме в отношениях Варшавы и Киева — эксгумации польских жертв на украинских кладбищах. «На протяжении двух лет я говорил об эксгумации и было ноль реакции. <…> Мы вели эти переговоры, потому что были обязаны требовать этого. Я уверен, что мы вернёмся к этим переговорам после войны. Мы ещё затронем эти непростые вопросы, но на данный момент мы строим своё будущее на оказании помощи Украине в ситуации, когда они сражаются также за нас», — резюмировал министр в беседе с Polsat News. 



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