Медведев распорядился дистанционно отключить печатные станки ФРС

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о решении нанести «калечащий удар по экономике США».

Для этого, по словам третьего президента России, он подписал распоряжение о дистанционном отключении оборудования Федеральной резервной системы (ФРС).

– Кто-то хотел растерзать нашу экономику в клочья, но не по Сеньке шапка. Существует множество способов выманить медведя из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его обратно. Я не буду пугать Вашингтон ядерным ударом, как это было вчера, мы нанесём Штатам неприемлемый экономический ущерб. Как мы знаем, всё мнимое могущество США держится на долларе, поэтому мной принято решение о дистанционном отключении печатных станков в Лас-Вегасе. Все технические возможности у нас для этого есть, – написал он в своём телеграм-канале.

Медведев призвал Белый дом в дальнейшем не шутить с Россией, иначе последствия для США могут стать ещё более тяжёлыми.

– В один прекрасный день ваш белый домик может стать чёрным и не от Обамы, а от дыма и сажи, которые останутся после цветной революции, которые вы так любите проводить по всему миру, – добавил замглавы Совбеза.

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