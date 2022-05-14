Не следуют собственным ценностям – FP объяснил причину провала «демократического крестового похода» США

Хотя на фоне конфликта на Украине США удалось заручиться поддержкой ряда своих старых союзников, многие страны по-прежнему сохраняют относительный нейтралитет, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, мировой «демократический крестовый поход» против Путина не получается как потому, что демократические лозунги чужды многим недемократическим странам, так и по той причине, что США зачастую сами не следуют собственным принципам.



AP

Изначально казалось, что ввод российских войск на территорию Украины — это идеальный фундамент для всемирной демократической кампании президента США Джо Байдена. «Ведь что может быть лучше демонстрации того, как храбрая и отважная демократия борется с ужасным автократом?» — задаетаётся вопросом Foreign Policy.

Как говорил Байден в начале марта, когда приезжал в Польшу, Украина сейчас находится «на передовой» в «многолетней борьбе за демократию и свободу». Вместе с тем многое говорит о том, что усилия Белого дома представить конфликт как титаническое противостояние между демократией и автократией, не приводят к желаемому результату.

За исключением западноевропейских союзников и старых партнёров США вроде Японии, большая часть остального мира просто не оценила порыва Вашингтона. Проблема №1: большинство из этих стран либо вообще не демократии, либо демократии с настолько глубокими изъянами, что подобная риторика их не цепляет. Проблема №2: в глазах большей части мира та страна, которая проповедует эти ценности — а это Соединённые Штаты, — это демократия настолько изувеченная, что ей стоило бы сначала поправить собственное здоровье.

Эти проблемы показали себя во всей красе, когда на этой неделе Байден приветствовал в Белом доме лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, большинство из которых либо автократии, либо представляют собой страны с однопартийной системой.

Большинство из этих стран дали понять, что не станут поддерживать Запад в борьбе с Россией; Индонезия, один из ведущих членов АСЕАН, которая к тому же является демократией, даже пригласила Путина на ноябрьский саммит G20. Позицию стран АСЕАН разделяют государства Ближнего Востока, Южной Азии, Латинской Америки и Африки, где демократия распространена примерно в тех же масштабах. При этом их не удалось убедить в том, что Россию, которая является крупным поставщиком нефти и газа, следует отрезать от глобальной экономической системы.

«Они относятся к этому так: «Кто вы такие, чтобы указывать нам, что делать или какие у нас права? У вас в стране даже люди, которые набирают большинство голосов обычных людей, президентами не становятся. Так что не надо нам читать мораль!» — подытожил позицию этих стран эксперт по демократизации из Университета Нотр-Дам Майкл Коппедж.

Как отмечается в докладе Freedom House под названием «Упадок демократии в Соединённых Штатах и как обернуть его вспять», «на фоне отступления свободы в мире на протяжении последних 16 лет, демократия в США серьёзно пошатнулась». Организация отмечает, что Соединённые Штаты опустились до уровня таких глубоко несовершенных демократий, как Панама, Румыния и Южная Корея. При этом она пришла к следующему выводу: «Ослабление американской демократии началось далеко не с прямого давления бывшего президента США Дональда Трампа на демократические институты и права, и кризис на его уходе из Белого дома не закончился».

По мнению критиков, хотя администрация Байдена хорошо подаёт суть конфликта в рамках НАТО и на Западе, президенту США необходимо пересмотреть свой подход к нему, если он хочет привлечь на свою сторону больше союзников ради изоляции и ослабления России. В частности, они отмечают, что главная проблема конфликта в глобальном смысле — это то, что под ударом находится не демократия как таковая, а скорее принцип неприкосновенности границ, установленных после Второй мировой войны и освящённых международным правом под эгидой ООН. Предполагается, что такая постановка вопроса затронет за живое большее количество стран.

«Дело здесь в территориальной целостности и неприменении силы ради перекраивания границ, а также в международных нормах. Это основополагающие темы», — подчеркнул политолог Университета Дьюка Брюс Джентлесон.

Бывший высокопоставленный дипломат США Чес Фримен — младший, который принимал активное участие в работе над концепцией «нового мирового порядка» во время кризиса в Персидском заливе в 1990—1991 годах, согласен с подобной оценкой. Хотя Байден и осудил Россию за «нарушение международного права», Фримен отметил, что США придётся немало потрудиться, чтобы восстановить свой авторитет в этой сфере, учитывая, что и сам Вашингтон не так давно нарушал международные нормы, когда пытал людей и вторгался в Ирак.

«Нам нужно вернуться к основополагающим принципам международного права, которые мы по глупости отбросили в сторону, но это будет непросто, — считает Фримен. — После Второй мировой войны США спонсировали, создавали и насаждали так называемый либеральный международный порядок. Есть Устав ООН, в котором изложены основные принципы международного права. Нельзя инициировать горячие конфликты без обоснования со стороны Совета Безопасности ООН, которым мы располагали в 1990—91 годах. Но это был последний раз, когда мы соблюдали эти нормы. После этого мы нарушили все принципы международного права, которые мы же и ввели».

По словам Фримена, возвращение к этим основополагающим принципам вкупе с признанием вины может быть способом для США перетянуть на свою сторону большую часть мира. Однако что не сработает, добавил он, так это старая американская привычка: чтение проповедей о славе демократии.

«Я с самого начала думал, что это, честно говоря, чушь собачья, — сообщил Фримен. — Такое тщеславие — это очень по-американски. И особенно парадоксально, что всё это вылезло на первый план именно тогда, когда наша собственная демократия явно столкнулась с большими проблемами, и мы даже не можем с уверенностью сказать, что в 2024 году процесс передачи власти пройдёт мирно».

Проблема с доверием к Байдену не обошла стороной и некоторые крупные страны вроде Индии, для которой вопрос конфликта на Украине практически никак не касается демократии, но имеет самое прямое отношение к безопасности границ и экономическим интересам.

«В конечном счёте позиция Индии обусловлена пониманием, что похолодание отношений с Россией подорвёт её безопасность, — считает научный сотрудник Колледжа Вильгельма и Мэри Рани Маллен. — Демократия? Да кому какая разница? Вот в чём правда. Всё дело в Китае. Так что выставление действий РФ в том свете, чтобы новая позиция гарантировала взаимное уважение территориальной целостности различных стран — вот это было бы совсем другое дело».

Некоторые эксперты отмечают, что непоследовательность Байдена в плане демократии также нанесла ему урон. Президентский онлайн-саммит демократий, который прошёл в конце прошлого года, подвергся широкой критике, учитывая, что страны для участия в нём подбирались будто бы наугад. Например, на саммите присутствовал антиамерикански настроенный президент Филиппин Родриго Дутерте, причём даже несмотря на то, что тот проводил жестокую кампанию с внесудебными казнями, в то время дружественный Вашингтону Сингапур, который к тому же считается страной с «частичной свободой», в этот список не попал.

«К странам, которые не являются демократическими, относятся как к таковым. Маразм полнейший, — прокомментировал приглашённый старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре Раффаэлло Пантуччи. — Такое отношение отталкивает людей на местах».

И тем не менее, продолжает Foreign Policy, несмотря на всё вышесказанное, Украина — это не Кувейт образца 1990—1991 годов. Это не монархия, а настоящая демократия в опасности. И Байден, похоже, не готов идти на компромисс в рамках своего курса, которого он придерживался с самого начала своего срока, когда он заявил следующее: «В битве между демократией и автократией демократия реагирует на требования момента, и мировое сообщество явно встанет на сторону мира и безопасности».

У президента есть много союзников, большинство из которых живут в интеллектуальном вашингтонском пузыре. Его обитатели подобно Дон Кихоту продвигали демократию после окончания холодной войны наперекор многочисленным неудачам.

Например, в своей редакционной колонке The Washington Post не согласилась с тем, что демократическая повестка дня США должна строиться на компромиссах, призвав Байдена сказать лидерам АСЕАН правду об их злоупотреблениях властью. Газета, в частности, предостерегла Байдена от ошибки, которую США допустили во время холодной войны, когда они зачастую пестовали автократов-антикоммунистов, после чего Вашингтон обвиняли в лицемерии.

Другие же эксперты указывают на необходимость более тонкого подхода. «Я думаю, что этот конфликт в геополитическом плане следует более точно обрамить в некоторых отношениях, но я не уверен, что этот подход окажется столь же эффективным, по крайней мере в Европе», — подытожил Коппедж, добавив, однако, что концепция Байдена борьбы демократий против автократий по-прежнему многих «вдохновляет».