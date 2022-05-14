 

Почему мы до сих пор не встретили инопланетян?

14.05.2022, 7:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученых давно волнует вопрос, почему человечество не посещают инопланетяне?

Недавно два исследователя решили ответить на него и выдвинули необычную гипотезу: развитые цивилизации просто прекратили свое развитие, либо погибли. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Royal Society Open Science.

Новая гипотеза предполагает, что по мере роста и технологического развития инопланетные цивилизации в конечном итоге достигают кризисной точки, когда инновации больше не поспевают за спросом на энергию. Дальше будет коллапс.

Единственный разумный путь – отказаться от модели «неуклонного роста» в пользу поддержания равновесия. При этом цивилизация лишится возможности путешествовать к другим звездам, считают исследователи.

Ученые пришли к таким выводам, когда исследовали процесс роста городов. Эти исследования показали, что города увеличиваются в размерах и потреблении энергии с экспоненциальной скоростью по мере роста их населения, что неизбежно приводит к кризисным точкам, или сингулярностям, которые ведут к быстрым сбоям в росте, за которыми следует еще более стремительный, завершающий цивилизацию коллапс.

– Мы предполагаем, что как только цивилизация перейдет в состояние, которое можно описать как один практически связанный глобальный город, она столкнется с «асимптотическим выгоранием», окончательным кризисом, когда временная шкала интервала сингулярности станет меньше, чем временная шкала инноваций, – утверждают они.

Цивилизации, которые близкие к коллапсу, будут самыми легкими для обнаружения человечеством, предполагают исследователи, поскольку они будут рассеивать большое количество энергии. Это значит, что человечество первым обнаружит разумную жизнь, но пока еще недостаточно развитую, пишут исследователи.

Чтобы предотвратить свою гибель, цивилизации могут отказаться от путешествий к другим звездам ради социального благополучия, предполагают исследователи. Хотя такие цивилизации не смогут полностью отказаться от освоения космоса, они не будут расширяться в масштабах, достаточно больших, чтобы выйти на контакт с Землей.

Ученые подчеркивают, что их предложение является обычной гипотезой, взятой из наблюдения законов, которые, по-видимому, управляют жизнью на Земле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / “Неубиваемая тля”: поможет средство для мытья стекол, водка, кока-кола и другие

14.03.21 / Amnesty International признала Иосифа Сталина жертвой политических репрессий

27.06.21 / «Отряды Путина» провели спецоперацию по освобождению Бритни Спирс

24.06.20 / Мнение: Пандемию на десятилетия?

05.10.20 / Мнение: Коротко по Карабаху. 04.10.2020

31.05.21 / Гордое

08.07.20 / «Если кто переживает, то мы не загораем»: Победившие рак Сенчукова и Рыбин отдыхали без одежды

27.04.22 / По стопам Украины: эксперт предсказал будущее Польши и Болгарии

06.04.21 / Пластиковая чума

27.11.20 / На комете Чурюмова-Герасименко найден необходимый для возникновения жизни элемент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика