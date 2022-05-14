Почему мы до сих пор не встретили инопланетян?

Ученых давно волнует вопрос, почему человечество не посещают инопланетяне?

Недавно два исследователя решили ответить на него и выдвинули необычную гипотезу: развитые цивилизации просто прекратили свое развитие, либо погибли. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Royal Society Open Science.

Новая гипотеза предполагает, что по мере роста и технологического развития инопланетные цивилизации в конечном итоге достигают кризисной точки, когда инновации больше не поспевают за спросом на энергию. Дальше будет коллапс.

Единственный разумный путь – отказаться от модели «неуклонного роста» в пользу поддержания равновесия. При этом цивилизация лишится возможности путешествовать к другим звездам, считают исследователи.

Ученые пришли к таким выводам, когда исследовали процесс роста городов. Эти исследования показали, что города увеличиваются в размерах и потреблении энергии с экспоненциальной скоростью по мере роста их населения, что неизбежно приводит к кризисным точкам, или сингулярностям, которые ведут к быстрым сбоям в росте, за которыми следует еще более стремительный, завершающий цивилизацию коллапс.

– Мы предполагаем, что как только цивилизация перейдет в состояние, которое можно описать как один практически связанный глобальный город, она столкнется с «асимптотическим выгоранием», окончательным кризисом, когда временная шкала интервала сингулярности станет меньше, чем временная шкала инноваций, – утверждают они.

Цивилизации, которые близкие к коллапсу, будут самыми легкими для обнаружения человечеством, предполагают исследователи, поскольку они будут рассеивать большое количество энергии. Это значит, что человечество первым обнаружит разумную жизнь, но пока еще недостаточно развитую, пишут исследователи.

Чтобы предотвратить свою гибель, цивилизации могут отказаться от путешествий к другим звездам ради социального благополучия, предполагают исследователи. Хотя такие цивилизации не смогут полностью отказаться от освоения космоса, они не будут расширяться в масштабах, достаточно больших, чтобы выйти на контакт с Землей.

Ученые подчеркивают, что их предложение является обычной гипотезой, взятой из наблюдения законов, которые, по-видимому, управляют жизнью на Земле.