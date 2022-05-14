Демонстрации сплочённости — на встрече G7 Киеву пообещали больше оружия, а Москве — санкций

На встрече в Германии министры иностранных дел стран — членов G7 в очередной раз продемонстрировали сплочённость в вопросе того, как противодействовать России, пишет Das Erste. Они призвали поставить Киеву больше оружия и ужесточить санкции против Москвы. А глава немецкого внешнеполитического ведомства также обвинила Кремль в ведении продовольственной войны против Украины.

Российские боевые действия, направленные против Украины, пошатнули западную архитектуру безопасности и привели к отчётливым последствиям для мировой экономики. Эту ситуацию сегодня в Шлезвиге-Гольштейне обсуждают министры семи самых промышленно развитых стран, которые коротко называют G7. Они подтвердили свою солидарность с Украиной. По их словам, важно поставить Киеву больше оружия и ужесточить санкции против Москвы.

Демонстрация сплочённости в парке замка Вайсенхаус. Сегодня на встрече министров иностранных дел G7 присутствуют глава внешнеполитического ведомства Украины Кулеба и его молдавский коллега Попеску. Главная тема: каким образом оказывать дальнейшую поддержку Украине. При этом небольшая соседняя страна Молдавия также боится стать целью России. Кулеба подчеркнул, что сейчас поставляется больше оружия, но этого всё равно недостаточно.

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины: Сегодня мы обсудили со странами G7, как поддерживать функционирование цепочек поставок, чтобы таким образом гарантировать Украине все необходимые поставки для противостояния атакам и победе над Россией.

Министр иностранных дел Великобритании Трасс ещё до встречи потребовала, чтобы Украина получила современное оружие, соответствующее натовским стандартам. И подтвердила правильность нынешних действий против России.

ЛИЗ ТРАСС, министр иностранных дел Великобритании: Сейчас очень важно продолжать оказывать давление на Владимира Путина, поставляя Украине больше вооружения и ужесточая санкции.

Ещё одна сегодняшняя тема — последствия боевых действий для продовольственной ситуации в мире. Министр иностранных дел Бербок выразила беспокойство.

АННАЛЕНА БЕРБОК, министр иностранных дел Германии: Мы уже сейчас наблюдаем мировую продовольственную войну. На Украине находятся миллионы тонн зерна, так как РФ мешает его экспортировать, — это большая угроза.

Нынешнюю ситуацию Бербок назвала вершиной айсберга от разворачивающегося по всему миру продовольственного кризиса.

Дата выхода в эфир 13 мая 2022 года.