ABC News – в эти выходные американцы смогут увидеть затмение «кровавой Луны»

Наблюдатели за звёздным небом в восточной части США и в Южной Америке смогут в эти выходные увидеть лунное затмение, во время которого на небе появится «кровавая Луна». Это происходит в тот момент, когда проекции рассветов и закатов попадают на поверхность Луны, находящейся в тени Земли, и придают ей малиновый цвет, пишет ABC News.

В эти выходные у астрономов будет шанс увидеть «кровавую Луну», когда лунное затмение будет двигаться по орбите Земли. Лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются по одной оси и Луна попадает в тень Земли.

«Кровавая Луна» — термин, обозначающий часть полного лунного затмения. Проекции рассветов и закатов на поверхность Луны придают ей малиновый цвет в тот момент, когда она проходит через тень Земли.

Частичное лунное затмение произойдёт вечером в воскресенье, незадолго до 22:30 по североамериканскому восточному времени, а полное затмение начнётся незадолго до 23:30 вечера. Жители восточной части США и Южной Америки смогут наблюдать каждую стадию лунного затмения.

Дата выхода в эфир 13 мая 2022 года.