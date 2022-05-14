 

ABC News – в эти выходные американцы смогут увидеть затмение «кровавой Луны»

14.05.2022, 5:29, Разное
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Наблюдатели за звёздным небом в восточной части США и в Южной Америке смогут в эти выходные увидеть лунное затмение, во время которого на небе появится «кровавая Луна». Это происходит в тот момент, когда проекции рассветов и закатов попадают на поверхность Луны, находящейся в тени Земли, и придают ей малиновый цвет, пишет ABC News.

В эти выходные у астрономов будет шанс увидеть «кровавую Луну», когда лунное затмение будет двигаться по орбите Земли. Лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются по одной оси и Луна попадает в тень Земли.

«Кровавая Луна» — термин, обозначающий часть полного лунного затмения. Проекции рассветов и закатов на поверхность Луны придают ей малиновый цвет в тот момент, когда она проходит через тень Земли. 

Частичное лунное затмение произойдёт вечером в воскресенье, незадолго до 22:30 по североамериканскому восточному времени, а полное затмение начнётся незадолго до 23:30 вечера. Жители восточной части США и Южной Америки смогут наблюдать каждую стадию лунного затмения.

Дата выхода в эфир 13 мая 2022 года.



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