 

Мнение: 17 июля в Южной Осетии пройдет референдум о вступлении в состав РФ

14.05.2022, 3:20, Разное
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Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России назначен на 17 июля.

Прежний президент заявлял, что после присоединения Южной Осетии к России, планируется ее объединение с Северной Осетией.

В общем, летом в РФ будет +1 субъект (если не объединят в одну Большую Осетию). Или больше (если буду референдумы в других местах).

Источник: Colonel Cassad



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