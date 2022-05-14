Мнение: 17 июля в Южной Осетии пройдет референдум о вступлении в состав РФ
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Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России назначен на 17 июля.
Прежний президент заявлял, что после присоединения Южной Осетии к России, планируется ее объединение с Северной Осетией.
В общем, летом в РФ будет +1 субъект (если не объединят в одну Большую Осетию). Или больше (если буду референдумы в других местах).
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Источник: Colonel Cassad
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