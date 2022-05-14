Не требует особого ухода и укладки: боб-каре обещает стать главным летним трендом в мире причесок

Существует много вариантов модной стрижки боб. Одна из них обещает стать главным трендом лета 2022 года в мире причесок. Это боб-каре. Уже сейчас он пользуется большой популярностью из-за удобства и практичности. В статье мы расскажем об основных особенностях этой прически.

Боб-каре: что это такое

Стрижка боб-каре представляет собой комбинацию двух причесок – боба и каре. Она объединяет в себе их черты.

Эта прическа унаследовала от каре прямой срез волос, а от боба – большой объем шевелюры на макушке и градуировку.

Боб-каре – универсальная стрижка, которая предусматривает множество вариаций. Ее можно носить с челкой или без, а также с прямым и боковым пробором. Существуют и слоистые варианты прически. Кроме этого внешний вид этой стрижки во многом зависит от текстуры волос.

Эта стрижка довольно сложна, поэтому доверять ее создание следует только опытному профессионалу. Желательно захватить с собой в парикмахерскую фотографию этой прически и показать ее мастеру.

Кому идет эта прическа

Боб-каре подходит женщинам с прямыми или слегка волнистыми прядями. Их текстура волос идеально соответствует этой прическе.

Обладательницам кудрявых волос прическа идет в меньшей степени. Ее стиль предполагает гладкость или умеренные волны, но не завитки.

Преимущества стрижки

Эта стрижка имеет большое преимущество. Она не требует особого ухода и сложной укладки. Вам достаточно просто помыть волосы и высушить их.

В летнюю жару вы можете даже не использовать фен. Ваши волосы высохнут естественным путем.

Обладательницам стрижки боб-каре эксперты советуют мыть голову шампунем с древесным углем, а затем увлажнять их кондиционером с кофейным маслом.

Конечно, со временем шевелюра будет отрастать. Но вам будет достаточно посетить парикмахерскую и попросить мастера подровнять волосы. Вы можете также добавить слои и отрастить пряди.

Заключение

Если вы обладательница прямых или слегка волнистых волос, то задумайтесь о прическе боб-каре. Вам не придется тратить много времени на уход и укладку.