Техника «три цвета румян» поможет сделать макияж более естественным, а лицо – менее полным

Количество средств для макияжа, помогающих в создании желаемого внешнего вида, увеличивается день ото дня. Одним из самых популярных продуктов для этих целей являются румяна. Как известно, основные цвета продаваемых на рынке румян — розовые и персиковые. На самом деле цвет нужно подбирать индивидуально. Сейчас румяна служат не только для того, чтобы приукрасить щеки. Они также работают как хайлайтер и контур. Ниже будет представлена техника под названием «три цвета румян», которая сделает лицо менее полным, а макияж – более естественным.

Нанесение румян

Самый светлый цвет румян можно использовать в качестве блика, который наносится в центр лица. Например, между бровями, посередине лба, подбородка и возле носа. Использование светлых румян без мерцания поможет сделать лицо более естественным и свежим, чем при применении обычного хайлайтера.

Применение контурных и румян нейтрального цвета

Затем нанесите более темные контурные румяна под скулы. Смешайте их с румянами для хайлайтера, чтобы они выглядели более естественно. Также убедитесь, что цвет контурных румян такой же, как у повседневно используемых румян, чтобы цветовая разница не была слишком контрастной. После нанесите румяна нейтрального оттенка на центр щек по направлению к вискам.

В дополнение к тому, что лицо будет выглядеть ярче и свежее, использование румян трех цветов сделает макияж более естественным, чем при использовании обычных контуров или бликов. Таким образом, данный трюк очень подходит для стиля “макияж без макияжа”.