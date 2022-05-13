Пилинг Джесснера: почему данная процедура популярна у современных женщин

Пилинг Дженссера набирает популярность у современных женщин. Его очень любят голливудские знаменитости. Эта процедура решает сразу несколько задач. Она увлажняет кожу, улучшает цвет лица, а также избавляет от небольших морщин и жирного блеска. Ее можно делать как в молодом, так в зрелом возрасте. В статье мы расскажем об особенностях этой процедуры и ее преимуществах.

Польза процедуры

Пилинг Джесснера омолаживает, укрепляет и оздоравливает кожу. Он помогает бороться с угрями и сужает поры. Эта процедура сглаживает мимические морщины и устраняет шрамы.

Пилинг Джесснера щадяще действует на эпидермис. При нем отшелушиваются только верхние слои кожи. Косметолог контролирует глубину проникновения препаратов в дерму.

Для отшелушивания используется смесь салициловой, гликолевой и молочной кислот. Эти вещества входят в состав медицинских препаратов для лечения кожных болезней. Они также обладают отбеливающим эффектом.

К плюсам этого вида пилинга можно отнести и то, что после него можно делать другие косметологические процедуры, например контурную пластику, мезотерапию и лазерную шлифовку лица.

О минусах

К недостаткам этого вида пилинга можно отнести сильный запах спирта во время процедуры. Что касается болевых ощущений, то они практически отсутствуют, так как отшелушивание затрагивает только верхние слои кожи. Может ощущаться лишь небольшое покалывание и слабое жжение.

Как проводится пилинг

Процедура начинается с очищения лица от косметики и загрязнений. После этого косметолог наносит на кожу смесь из кислот.

Затем кожу обрабатывают фитиновой кислотой. Она должна оставаться на лице в течение суток после процедуры.

После пилинга лицо может покраснеть, но такая реакция считается нормальной.

Пилинг Джесснера делают только в косметологических кабинетах, в домашних условиях проводить его нельзя. Для достижения эффекта обычно требуется несколько процедур. Важно отметить, что этот вид отшелушивания можно делать только в сезон низкой солнечной активности, то есть осенью и зимой.

Уход после процедуры

Через 2 суток после процедуры кожа становится обезвоженной, а старые клетки отмирают. Эпидермис может шелушиться от 3 до 9 дней. На нем также могут появляться корочки. Через 7-10 дней эффект пилинга будет заметен.

Отрывать корочки и самостоятельно отшелушивать кожу категорически запрещено. При умывании нужно соблюдать осторожность и не тереть лицо.

В течение недели после процедуры следует избегать нанесения косметики, а также посещения солярия, бассейна и бани. Перед выходом на улицу кожу необходимо обрабатывать солнцезащитным кремом.

Заключение

Пилинг Джесснера – уникальная процедура, которая помогает справиться сразу с несколькими косметическими проблемами. Он действует на кожу щадяще и почти не вызывает неприятных ощущений.