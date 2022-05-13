Избавляемся не только от жира, но и от дряблости: ошибки при похудении и упражнения, предотвращающие обвисание кожи на животе

Обвисание кожи на животе является одной из наиболее распространенных проблем женщин, особенно после беременности или резкого похудения. В статье приведены наиболее эффективные упражнения, которые помогут вам быстрее избавиться не только от жира, но и от дряблости.

Лишние отложения в области талии не только портят внешний вид и настроение, но и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. К ним относятся болезни сердца и диабет второго типа. Поэтому важно регулярно заниматься фитнесом, следить за питанием. Врачи рекомендуют выполнять тренировку умеренной интенсивности в течение как минимум 30 минут каждый день.

Ошибки при похудении

Распространенная ошибка, которую большинство людей совершают, пытаясь похудеть в области живота, – это постоянное качание пресса. Однако выполнение бесконечных скручиваний, к сожалению, не уменьшит жир на талии. А вот правильные упражнения на полу могут помочь укрепить мышцы.

Есть еще одна ошибка. Люди, мечтающие похудеть, зацикливаются только на тренировках, но забывают о том, что тело строится на кухне. Придерживайтесь правильного питания с дефицитом калорий, только так вы сможете получить красивый живот.

Соответственно, напрягая мышцы живота, вы также можете улучшить кровообращение в этой области. Это, в свою очередь, позволит организму более эффективно удалять лишний жир. Так что в следующий раз, когда вы будете в тренажерном зале, попробуйте эту тренировку, чтобы избавиться от дряблого живота.

Выполните 3-4 подхода каждого из следующих упражнений и наслаждайтесь результатами в течение всего лета.

Тренировка со специальным фитнес-роликом

Примите положение на коленях на полу, в руки возьмите фитнес-ролик. Держите пресс напряженным, а ягодицы сжатыми, вытяните свое тело вперед как можно дальше. Выдохните, прежде чем вернуться в исходное положение. Сделайте 10-15 повторений. Поначалу вы сможете проезжать на ролике руками не слишком далеко. Но со временем мышцы укрепятся, и вам станет проще выполнить это упражнение.

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Чтобы увеличить интенсивность, вы сможете катать ролик уже не с колен, а из положения стоя. Так вы прокачаете ноги и руки, а не только пресс. Если будете выполнять упражнения ежедневно, добьетесь невероятного результата, при этом, не потратите много денег.

Боковая планка с вращением

Данное упражнение тоже очень эффективно, особенно для косых мышц пресса. Чтобы сделать боковую планку с вращением, лягте на бок, сохраняя плечо на одной линии с вашим локтем, стопы сложите вместе. Равномерно распределите вес на предплечье и ноги. Напрягите все тело, сожмите ягодицы. Поднимите свободную руку вверх, затем заведите ее в сторону под своим телом. Выполните скручивание корпуса, взгляд направляйте в сторону кисти.

Затем вернитесь в исходное положение, сведите лопатки. Выполните от 8 до 10 повторений с одной стороны, прежде чем перевернуться на другой бок.

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Преимущества боковой планки:

Ее действие направлено на укрепление мышц кора. Она стабилизирует положение поясничного отдела. Повышает выносливость. Заменяет бесконечные скручивания. Может выполняться в послеродовой период и в программах реабилитации. Не требует дополнительного инвентаря.

Тяга ног к голове

Лягте на спину и ребра прижмите к полу. Держите пресс напряженным, а ноги прямыми. Поднимите стопы к голове. В конце движения сильно напрягите живот, а затем контролируемо опустите их обратно в исходное положение. Держите напряжение в вертикальном положении все время, прежде чем делать еще одно повторение. Оптимальным будет 10-15 повторений.

Это упражнение эффективно прорабатывает нижний пресс. А ведь именно с этой области жир так медленно уходит.

Скручивания по методу Янды

Владимир Янда был профессором кафедры реабилитации. Благодаря его идеям была начата детальная разработка визуальных критериев неоптимальности статики и динамики при укорочении или расслаблении конкретных мышц.

Чтобы выполнить упражнение, лягте на спину. Держите колени согнутыми, пятки прижмите к коврику. Затем оторвите стопы и корпус от пола одновременно.

Руки при этом согните в локтях, кисти сцепите в замок перед грудью.

Напрягите мышцы живота так сильно, как только сможете, выдохните из груди весь воздух. Медленно опуститесь, прежде чем делать еще одно повторение. Скрутитесь таким образом 8-10 раз.