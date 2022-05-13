Головные вагоны «Сапсанов» заменят тепловозами ТЭ10

С 12 июня 2022 года тяга высокоскоростных поездов «Сапсан» будет обеспечиваться тепловозами серии ТЭ10. Такое решения принято в связи с уходом из России компании Siemens, которая является производителем и поставщиком деталей для «Сапсанов».

Из-за перехода на тепловозную тягу скорость поезда будет ограничена 80 км/ч, а путь из Москвы в Санкт-Петербург займёт 9 часов, вместо привычных четырёх. Тем не менее, по словам главы Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина, в вагонах сохранится прежний уровень обслуживания, а в бортовом меню останутся блинчики с черной икрой и лобстеры.

«Наконец-то мы перестанем быть зависимыми от иностранных поставщиков. Немецкие локомотивы постоянно ломаются и требуют дорогого обслуживания, а отечественные тепловозы без ремонта служат нашей стране десятилетиями. Символично, что переход на наши тепловозы состоится в День России», – добавил чиновник.

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