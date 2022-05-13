 

Головные вагоны «Сапсанов» заменят тепловозами ТЭ10

13.05.2022, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 12 июня 2022 года тяга высокоскоростных поездов «Сапсан» будет обеспечиваться тепловозами серии ТЭ10. Такое решения принято в связи с уходом из России компании Siemens, которая является производителем и поставщиком деталей для «Сапсанов». 

Из-за перехода на тепловозную тягу скорость поезда будет ограничена 80 км/ч, а путь из Москвы в Санкт-Петербург займёт 9 часов, вместо привычных четырёх. Тем не менее, по словам главы Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина, в вагонах сохранится прежний уровень обслуживания, а в бортовом меню останутся блинчики с черной икрой и лобстеры. 

«Наконец-то мы перестанем быть зависимыми от иностранных поставщиков. Немецкие локомотивы постоянно ломаются и требуют дорогого обслуживания, а отечественные тепловозы без ремонта служат нашей стране десятилетиями. Символично, что переход на наши тепловозы состоится в День России», – добавил чиновник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08.20 / Мнение: Роботы готовятся захватить Россию

05.11.20 / Для Google и Twitter могут ввести штрафы за цензуру российских СМИ

11.07.21 / Против задержанной в МФЦ женщины возбудили уголовное дело

30.07.21 / Ольга Сутулова, Нино Нинидзе и другие на открытии кинофестиваля в Нижнем Новгороде

16.02.21 / Лолита Милявская раскрыла секрет своей стройной фигуры

17.02.22 / Мнение: Зарисовка с натуры

22.07.20 / Толкалина показала неидеальную кожу лица

06.12.21 / Сергей Собянин представил экспозицию Москвы на “Экспо-2020” в Дубае

05.03.21 / Алексей Полуян: «Молчите! Не хлопайте! Им же будет хуже!»

11.08.20 / В Иркутске 27 августа пройдет IX Международный форум rAsia Baikal 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика