 

Собянин рассказал, какие названия для 15 новых станций метро выбрали москвичи

13.05.2022, 16:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня жители Москвы обладают уникальной возможностью напрямую контактировать с властями и принимать непосредственное участие в принятии важнейших решений. Важно отметить, что и столичная мэрия крайне заинтересована в диалоге с гражданами. Для этого в городе действует цифровой портал “Активный гражданин”.

Его пользователи недавно приняли участие в масштабном голосовании, в результате которого москвичи выбрали городские топонимы. В частности, 15 новых станций метро получили свои названия благодаря активной позиции людей. Всего же в российской столице проектируется и строится более 40 остановочных пунктов метрополитена.

“В ходе беспрецедентного по масштабам голосования москвичи выбрали имена для 15 из них”, – рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы подвел итоги конкурса на электронной платформе “Активный гражданин”. Так, по его словам, новая конечная станция Сокольнической линии будет назваться “Потапово”.

На строящейся Троицкой ветке, по итогам голосования, появятся станции “Кедровая”, “Ватутинки” и “Тюленевская”. Остановочные пункты на Бирюлевской линии будут называться “Курьяново”, “Москворечье”, “Кавказский бульвар”, “Каспийская”, “Липецкая” и “Лебедянская”.

Москвичи приняли решение назвать станции на будущей Рублево-Архангельской ветке “Звенигородская”, “Серебряный бор”, “Липовая роща”. Люблинско-Дмитровской линия метро получи новую станцию “Южный порт”. А остановка “Гольяново” откроется на Арбатско-Покровской ветке столичной подземки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.22 / Мнение: Молдавия заплатила за газ и ввела режим ЧП

16.04.22 / Развод через 1,5 месяца, рухнувшая любовь с Геворкян и большая семья: личная жизнь Урганта

27.01.22 / Мнение: Как телевизор к войне готовился…

05.04.21 / Мнение: О яблочке и яблоньке: семейные скрепы сенатора Мизулиной

23.01.21 / Мнение: Реальный протест Навального оказался слабее виртуального

28.02.22 / Мнение: Взлом

12.12.20 / Ученый сравнил риск заразиться коронавирусом при разговоре и кашле

05.10.20 / Нобелевскую премию по медицине 2020 получили открыватели вируса гепатита C

07.04.22 / Как распутать волосы и не допустить в дальнейшем такой ситуации: домашние средства из яичного желтка и авокадо

02.08.20 / Королевский жест: Меган Маркл пожертвовала крупную сумму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика