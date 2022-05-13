Мнение: США не помогут Украине?

Что происходит? Украину бросают на произвол судьбы? На растерзание России?

США раструбили о дополнительной помощи Украине на сумму в почти $40 млрд. Но тут на политическую сцену вышел сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол и заблокировал в Конгрессе законопроект о помощи Украине.

Так и сказал сенатор: «Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране… Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом экономику США». И добавил, что США в нынешних условиях не могут позволить себе «играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету».

В США существует ускоренный способ принятия законопроектов, если никто не возражает. Но если ПРОТИВ хотя бы один сенаторов, то закон принимается по стандартной процедуре. А это намного дольше.

В общем, принятие законопроекта о предоставлении пакета помощи Украине на сумму в почти $40 млрд откладывается как минимум на несколько недель. А там, глядишь, уже и спецоперация России на Украине завершится… Или еще не завершится? И помощь Украине все-равно подоспеет?

На снимке: сенатор Рэнд Пол, фотография отсюда

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