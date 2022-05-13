 

Ждать как девственница? – Личное мнение

13.05.2022, 16:20, Разное
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Анастасия Волочкова, собрав пресс-конференцию по поводу тяжбы с театром, не выдержав, переключилась на рассуждения о личной жизни.

Оно и правильно — сутяжбы никого не волнуют, а вот почему Настюха такая вольная, интересует всех.


Фото: Соцсети

«Да неважно, что у него мало денег. Может, у него большое сердце, большая душа широкая и большое достоинство, понимаете», — объяснила Настя.

Главное, это, конечно, большое достоинство.

Волочкову упрекают в том, что она:

а) часто с разными ездит в отпуск,
б) у избранников, как будто они сговорились, нет денег.

Позиционируя себя королевой, Волочкова, по мнению публики, как бы априори не должна спать с такими.

А с какими ей спать, простите? Нет, ну серьёзно — с какими?

Клюнет ли на Волочкову в нынешнем её состоянии интеллигентный олигарх или учёный-физик? Молодой айтишник, успешный предприниматель или всем им подавай молодую красивую, а не Настю?

Совершенно очевидно, как по Сеньке — шапка, так и Насте соответствуют её партнёры. Весёлый банщик. Скромный водитель. Кем там ещё Олег работал — не помню.

Когда я выйду замуж, говорит баба Настя, это будет счастливый день в моей жизни. И я буду верна и предана одному мужчине, но сейчас я должна сидеть, как ц***а (девственная плева), и ждать?!

Хорошо, что этого никогда не будет. Я имею ввиду замужество.

Источник: Лена Миро



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