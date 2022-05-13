Ждать как девственница? – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Анастасия Волочкова, собрав пресс-конференцию по поводу тяжбы с театром, не выдержав, переключилась на рассуждения о личной жизни.
Оно и правильно — сутяжбы никого не волнуют, а вот почему Настюха такая вольная, интересует всех.
Фото: Соцсети
«Да неважно, что у него мало денег. Может, у него большое сердце, большая душа широкая и большое достоинство, понимаете», — объяснила Настя.
Главное, это, конечно, большое достоинство.
Волочкову упрекают в том, что она:
а) часто с разными ездит в отпуск,
б) у избранников, как будто они сговорились, нет денег.
Позиционируя себя королевой, Волочкова, по мнению публики, как бы априори не должна спать с такими.
А с какими ей спать, простите? Нет, ну серьёзно — с какими?
Клюнет ли на Волочкову в нынешнем её состоянии интеллигентный олигарх или учёный-физик? Молодой айтишник, успешный предприниматель или всем им подавай молодую красивую, а не Настю?
Совершенно очевидно, как по Сеньке — шапка, так и Насте соответствуют её партнёры. Весёлый банщик. Скромный водитель. Кем там ещё Олег работал — не помню.
Когда я выйду замуж, говорит баба Настя, это будет счастливый день в моей жизни. И я буду верна и предана одному мужчине, но сейчас я должна сидеть, как ц***а (девственная плева), и ждать?!
Хорошо, что этого никогда не будет. Я имею ввиду замужество.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет