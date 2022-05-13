В новом выпуске «Что? Где? Когда?» знатоки не смогли ответить на вопрос о местонахождении Ровшана Аскерова

В весенней серии игр команда Андрея Козлова не справилась с вопросом телезрителя и проиграла финальную игру. Выпуск телепередачи закончился огромным скандалом.

При счете 5:5 знатокам выпал вопрос под номером 2 от телезрителя Владимира К. из Москвы. В зал внесли черный ящик и ведущий программы Борис Крюк зачитал вопрос телезрителя: «Уважаемые знатоки! Он вам хорошо известен своим многолетним соседством с вами. Днем и ночью он одного цвета, но в гневе может быть чернее тучи. Хотя в последнее время его редко можно лицезреть вживую именно из-за этого. Его вы можете не называть, потому что мы все его прекрасно знаем. Что в черном ящике?»

Команда Андрея Козлова использовала для размышления основное время, а также помощь магистров клуба, но так и не нашла правильный ответ. Михаил Скипский предположил, что в черном ящике находится билет в детский летний лагерь, но этот ответ оказался неправильным. В черном ящике лежала карта, на которой был отмечен красным цветом маршрут Москва-Баку. После того, как Борис Крюк пояснил, что вопрос касался Ровшана Аскерова, Андрей Козлов выступил с резким заявлением в адрес ведущего.

– Господин ведущий! Это что за вопросы такие пошли?! Полностью идиотская чиновничья формулировка, из которой вообще непонятно что загадано. Да и откуда мы можем знать, где находится этот никчемный клоун? Я немедленно требую отменить вопрос и вместо него разыграть другой! — заявил Козлов.

Телеведущий Борис Крюк отклонил все претензии знатока, сославшись на то, что новый спонсор телепередачи МВД России изменило правила игры и теперь все апелляции автоматически остаются без удовлетворения, а недовольные знатоки могут быть отлучены от игры на срок до 15 суток. В результате поражения команда Андрея Козлова получила право участвовать в летней серии игр, а телезритель удостоился приза в размере 100 тысяч рублей от МВД-банка.

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