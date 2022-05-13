Байден потребовал от Тихановской прекратить предоставлять территорию Беларуси для российских войск

Президент США Джозеф Байден в рамках брифинга о ходе специальной военной операции России на Украине обратился к Светлане Тихановской с требованием прекратить предоставлять российским войскам территорию Беларуси.

– США признают Светлану Тихановскую единственным легитимным президентом Беларуси, поэтому мы требуем от нее прекратить предоставлять территорию страны российским вооруженным силам, в частности для размещения ими зенитно-ракетных комплексов “Искандер” и “С-400″‎, — заявил Байден.

Также Байден пригрозил ввести персональные санкции против Тихановской в случае невыполнения требования.

После обращения Байдена Светлана Тихановская заявила, что отдала приказ военным Беларуси в течение ближайших трех дней полностью “выбить” российскую армию с территории страны, а в случае невыполнения приказа пообещала начать общенациональную забастовку.

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