 

Жительница Кузбасса зарезала парня сестры за разодранный паспорт

13.05.2022, 12:40, Разное
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В Югре женщина пришла в гости к своей сестре и увидела, что та плачет. Как оказалось, пара выпила алкоголь, поссорилась, и сожитель порвал паспорт девушки.

Тогда гостья решила заступиться за родственницу и вызвала обидчика на разговор. Во время беседы между ними вспыхнула ссора, во время которой женщина схватила нож и несколько раз ударила мужчину.

От полученных ранений раненый скончался. Как сообщает VSE42.RU, против нападавшей возбудили уголовное дело.



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